Torrevieja viaja al pasado con Brilla Remember

Brilla Torrevieja ha ofrecido este fin de semana un viaje al pasado con Brilla Remember, que convirtió el Parque Antonio Soria en una pista de baile multitudinaria al ritmo de los grandes hits de otras décadas con DJ como Javi Boss, Chumi DJ, Linda from Milk Inc., La Luna o Absolom, entre muchos otros de reconocido impacto internacional.

Los más pequeños también tuvieron su espacio en Brilla Torrevieja a través de la actuación de la artista infantil Luli Pampín, que llenó el recinto de color, música y fantasía con un show familiar que conquistó a los niños y niñas que asistieron.

Linda from Milk Inc. en Brilla Remember / INFORMACIÓN

El humor tomó el escenario con La Noche es Comedia, un espectáculo de monólogos que provocó carcajadas con un cartel encabezado por Xavier Deltell, Macarena Gómez y Nacho Guerreros, junto a Tomás García, Eva y qué y Jorge García El Perrichi.

Camilo, última parada

La programación de la quinta edición de Brilla Torrevieja arrancó el pasado 3 de agosto con Rels B y culminará este miércoles con el esperado concierto del cantante colombiano Camilo, en la única parada de la gira del colombiano en Alicante y Murcia.