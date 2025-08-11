Torrevieja viaja al pasado con Brilla Remember
La quinta edición de Brilla Torrevieja revisita la música de décadas pasadas antes de poner el miércoles el broche final con Camilo
Brilla Torrevieja ha ofrecido este fin de semana un viaje al pasado con Brilla Remember, que convirtió el Parque Antonio Soria en una pista de baile multitudinaria al ritmo de los grandes hits de otras décadas con DJ como Javi Boss, Chumi DJ, Linda from Milk Inc., La Luna o Absolom, entre muchos otros de reconocido impacto internacional.
Los más pequeños también tuvieron su espacio en Brilla Torrevieja a través de la actuación de la artista infantil Luli Pampín, que llenó el recinto de color, música y fantasía con un show familiar que conquistó a los niños y niñas que asistieron.
El humor tomó el escenario con La Noche es Comedia, un espectáculo de monólogos que provocó carcajadas con un cartel encabezado por Xavier Deltell, Macarena Gómez y Nacho Guerreros, junto a Tomás García, Eva y qué y Jorge García El Perrichi.
Camilo, última parada
La programación de la quinta edición de Brilla Torrevieja arrancó el pasado 3 de agosto con Rels B y culminará este miércoles con el esperado concierto del cantante colombiano Camilo, en la única parada de la gira del colombiano en Alicante y Murcia.
Suscríbete para seguir leyendo
- PP y Vox se lanzan contra Morant tras pedir 'humanidad' por José María Ángel
- 35 minutos dando vueltas para aparcar en Playa de San Juan
- Hasta 1,7 millones de euros por el Hotel Casa del Gobernador de Tabarca, casi 20 veces más que el canon actual
- Stella Maris: el superchalé de Vistahermosa envuelto en miseria
- Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
- Trabajadores y pacientes denuncian la situación de inseguridad en el parking del Hospital Marina Baixa
- Mutxamel aplica una técnica pionera para esterilizar gatos callejeros en menos de tres minutos
- Así se vivieron los fuegos artificiales del Castell de l'Olla de Altea