La alicantina Daniela Dávila, Premio Autonómico de Danza

"No concibo estar un día sin bailar", asegura Daniela Dávila, alicantina de 17 años que ha logrado el Premio Autonómico de Danza 2024-2025 en la modalidad de danza española, uno de los reconocimientos anuales que concede la Dirección General de Centros Docentes de la Conselleria de Educación y Cultura para distinguir a alumnos y alumnas que concluyen sus estudios profesionales en los conservatorios de la Comunidad Valenciana.

La joven es la única alicantina que ha logrado uno de los trece galardones concedidos en música y danza este año, publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del pasado 11 de agosto, y la primera en varios lustros que lo consigue en la especialidad de danza española desde el Conservatorio Profesional de Danza José Espadero, que sí había contado con reconocimientos recientes en danza contemporánea, como el caso de Lucía Aznar en 2023.

A sus 17 años, Daniela Dávila ha finalizado el Bachillerato en Ciencias de la Salud y en septiembre empezará a estudiar Odontología en Elche, ha concluido el ciclo profesional de danza en el conservatorio con el premio de su centro, al que se suma ahora el autonómico, y forma parte de la compañía alicantina de José Soriano desde hace dos años.

La joven bailarina alicantina, en el Teatro Principal de Alicante / INFORMACIÓN

"Estoy muy contenta porque es un broche bonito a mi carrera después de un año de mucho trabajo en el que es muy difícil compaginar el Bachillerato en Ciencias de la Salud, el conservatorio, en el que estás más de 20 horas a la semana, y la compañía. Este premio lo comparto con mis compañeras de baile, porque todo lo aprendo con ellas, aprendemos juntas", apunta la joven bailarina, que agradece también el apoyo de sus profesoras de danza en el conservatorio Valerie Maciá y Marina Pastor.

Analizar, improvisar e interpretar

Para lograr el Premio Autonómico de Danza, Daniela Dávila ha sido propuesta por su centro a la fase autonómica, cuyas pruebas celebró el pasado 25 de julio junto con otra alumna del centro municipal de Riba-roja que también fue reconocida (Elena Torres), consistentes en tres partes: una teórica, en la que analizar La farruca del molinero de la obra El sombrero de tres picos; otra de improvisación, donde a partir de una música deben crear en treinta minutos una pieza de danza; y una última parte de interpretación de treinta minutos, en cuyo baile deben mezclar el folclore, la danza estilizada, la escuela bolera y el flamenco.

La alicantina Daniela Dávila, durante una actuación reciente / INFORMACIÓN

En este apartado fue donde Daniela Dávila logró su mayor puntuación (9,75) interpretando el Bolero 1830 y Viva Navarra, de José Espadero, una coreografía propia, un taranto y un danzón. Con su participación global obtuvo una puntuación media de 8,5433 puntos.

La joven bailarina, además, ha pasado este mes de julio ensayando con la Compañía de Danza Española José Soriano, compañía residente del Teatro Principal de Alicante, su próximo espectáculo, que tendrá su estreno este otoño.

Reivindicación para los bailarines

"Por el momento no me planteo hacer el grado superior de Danza porque voy a empezar ahora la carrera de Odontología y es difícil, aunque no concibo estar un día sin bailar. Mi prioridad es ser bailarina y el tren de la danza solo pasa una vez, pero también tengo que tener un plan B", explica Daniela, que, por otro lado, lamenta no tener más fácil su acceso a una universidad pública, ya que ha debido optar por enseñanzas universitarias privadas.

"Habría que considerar que los bailarines, como sucede con los deportistas de élite, pudiéramos tener también algunas plazas reservadas en universidades públicas porque es muy difícil tener notas altas compaginando los estudios y pasando 22 horas y media en el conservatorio", concluye la joven.