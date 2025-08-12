80 Mundos lanza un "crowdfunding" para su traslado a Pynchon&Co

La librería alicantina 80 Mundos ha lanzado una campaña de micromecenazgo en Verkami para llevar a cabo su transición a la librería Pynchon&Co ante la inminente marcha forzosa de su ubicación actual por la venta del edificio para uso turístico. Este establecimiento, en pie en la avenida General Marvá desde 1984 por Fernando Linde y gestionado por cuatro jóvenes socios desde de 2018 (el equipo Libreros Ochenteros formado por Carmen Juan, Sara Trigueros, Marina Vicente y Ralph del Valle), debe abandonar el local el 30 de septiembre y ha encontrado el ofrecimiento de la librería Pynchon, en la vía paralela, para trasladar su proyecto librero a este espacio de la calle Segura, que también cuenta con una zona de cafetería.

Esta alianza, aunque providencial, conlleva unos gastos no previstos por los libreros de 80 Mundos, ya que, como explican en Verkami, "tenemos que asumir un modelo de negocio que, si bien tiene muchos puntos en común con el nuestro, también supone un reto económico. Nuestro capital no es suficiente y necesitamos aportar unos 60.000€ más a los gastos que ya afrontamos actualmente. Y esto contando con que no queremos cerrar ni un solo día y asumiendo que la transición se hará rara para todos, con falta de libros, espacios medio vacíos y ninguna facilidad por parte de los propietarios del edificio donde todavía nos encontramos".

Con la campaña crowdfunding de de Verkami, 80 Mundos prevé reunir 20.000 euros en un plazo de 40 días y, en apenas unas horas, ya llevan cerca de dos mil euros alcanzados con una treintena de aportaciones. Cabe recordar que la librería movilizó a cientos de personas en varias manifestaciones realizadas en pleno mes de julio en Alicante contra la presión inmobiliaria y el modelo de ciudad. "Hemos notado que viene más gente a la librería, y muchas personas vienen a darnos ánimos", apunta Marina Vicente, una de las socias de 80 Mundos, que mantendrá la gestión de la librería -dispone de un fondo cercano a los 15.000 libros- mientras Pynchon seguirá con la idea inicial con la que se creó el proyecto de albergar un espacio de libros y cafetería.

Mirar en la misma dirección

"Tenemos la suerte de que a dos calles nos han tendido la mano. Nuestra historia también está ligada, de algún modo, con Pynchon&Co, y muchas veces se nos ha leído como enemigos, como competencia, como opuestos. En realidad, más que dos entidades enfrentadas éramos dos proyectos que miraban cada uno para su lado y que ahora deciden empezar a hacerlo en una misma dirección", indican en su mensaje de Verkami, cuya campaña de crowdfunding está disponible en este enlace para quien desee colaborar.