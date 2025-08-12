Tom Jones llega a Alicante con su gira 'Defy Explanation'

Dos años después de arrasar en la Plaza de Toros de Alicante con un concierto memorable, Tom Jones vuelve a la ciudad. El legendario cantante galés ha incluido Alicante en su gira mundial Defy Explanation Tour 2025, con una actuación el 13 de agosto en el mismo recinto donde ya conquistó al público alicantino.

Con una trayectoria que abarca más de seis décadas, Tom Jones ha sabido reinventarse sin perder la esencia que lo catapultó al estrellato. Sus éxitos atemporales como It’s Not Unusual, Sex Bomb o Delilah resonaron en agosto de 2023 ante una plaza abarrotada. Aquel concierto demostró que la potencia vocal y el carisma del artista siguen intactos.

13 de agosto en la Plaza de Toros de Alicante

Esta nueva cita del 13 de agosto a las 21.30 horas en la Plaza de Toros de Alicante promete ser igual de especial. Bajo el título Defy Explanation, el tour 2025 recorrerá varios escenarios internacionales, y Alicante se consolida como una de las paradas clave en España. La gira se presenta como un repaso a los grandes clásicos del artista, combinados con temas más recientes, en un espectáculo que celebra la vigencia de una voz inconfundible a sus 84 años.

Las entradas están disponibles a través de iboleleproducciones.com y tomjones.com, con la organización a cargo de Ibolele Producciones y The Project, y la colaboración del Ayuntamiento de Alicante, entre otras entidades.

El regreso del Tigre de Gales a Alicante supone un nuevo impulso para la programación cultural de la ciudad durante el verano. Tras el éxito de su última visita, se espera que el público vuelva a llenar la Plaza de Toros para disfrutar de uno de los artistas más emblemáticos de la historia de la música.

Sin duda, el 13 de agosto será una fecha marcada en el calendario de todos los amantes de la música en directo. Tom Jones regresa a Alicante para demostrar, una vez más, por qué sigue siendo una leyenda.