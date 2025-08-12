Tom Jones llega a Alicante con su gira 'Defy Explanation'
El 13 de agosto volverá a hacer las delicias de sus seguidores en la Plaza de Toros
Dos años después de arrasar en la Plaza de Toros de Alicante con un concierto memorable, Tom Jones vuelve a la ciudad. El legendario cantante galés ha incluido Alicante en su gira mundial Defy Explanation Tour 2025, con una actuación el 13 de agosto en el mismo recinto donde ya conquistó al público alicantino.
Con una trayectoria que abarca más de seis décadas, Tom Jones ha sabido reinventarse sin perder la esencia que lo catapultó al estrellato. Sus éxitos atemporales como It’s Not Unusual, Sex Bomb o Delilah resonaron en agosto de 2023 ante una plaza abarrotada. Aquel concierto demostró que la potencia vocal y el carisma del artista siguen intactos.
13 de agosto en la Plaza de Toros de Alicante
Esta nueva cita del 13 de agosto a las 21.30 horas en la Plaza de Toros de Alicante promete ser igual de especial. Bajo el título Defy Explanation, el tour 2025 recorrerá varios escenarios internacionales, y Alicante se consolida como una de las paradas clave en España. La gira se presenta como un repaso a los grandes clásicos del artista, combinados con temas más recientes, en un espectáculo que celebra la vigencia de una voz inconfundible a sus 84 años.
Las entradas están disponibles a través de iboleleproducciones.com y tomjones.com, con la organización a cargo de Ibolele Producciones y The Project, y la colaboración del Ayuntamiento de Alicante, entre otras entidades.
El regreso del Tigre de Gales a Alicante supone un nuevo impulso para la programación cultural de la ciudad durante el verano. Tras el éxito de su última visita, se espera que el público vuelva a llenar la Plaza de Toros para disfrutar de uno de los artistas más emblemáticos de la historia de la música.
Sin duda, el 13 de agosto será una fecha marcada en el calendario de todos los amantes de la música en directo. Tom Jones regresa a Alicante para demostrar, una vez más, por qué sigue siendo una leyenda.
- No era un meteorito: la misteriosa luz que cruzó el cielo de Alicante y su curiosa explicación
- Las grandes empresas absorben en Alicante a los pequeños agricultores: 27.000 hectáreas en diez años
- Trabajadores y pacientes denuncian la situación de inseguridad en el parking del Hospital Marina Baixa
- Hasta 1,7 millones de euros por el Hotel Casa del Gobernador de Tabarca, casi 20 veces más que el canon actual
- El Ayuntamiento de Torrevieja inicia el trámite para implantar la ORA en el centro
- Las Perseidas llegan a Alicante con dos noches solidarias para ver la lluvia de estrellas
- PP y Vox se lanzan contra Morant tras pedir 'humanidad' por José María Ángel
- A la playa contra la soledad en Alicante