Fin de semana | Música
Artistas nacionales en los escenarios este fin de semana en Alicante
Después del paso reciente por la provincia de artistas internacionales como Tom Jones, Bonnie Tyler o Tony Hadley, este fin de semana es el turno de los músicos nacionales. La mayor concentración se dará en el festival Rabolagartija de Villena, con La Raíz a la cabeza; Área 12 reúne a Antoñito Molina y Maka y Los Caños actúan en Benidorm
Antonio Zaragoza
Antoñito Molina y Maka coinciden en Alicante
Dicen que en la variedad está el gusto, que llega este viernes a los conciertos de Área 12 en Alicante con la actuación, a partir de las 22 horas, de Antoñito Molina, uno de los cantantes de moda en nuestro país, que viene arrasando tanto en disco como en directo con su último trabajo, El Club de los Soñadores, que le consolida como un artista que logra una química total con el público ya que, como dice, «ese es mi mayor deseo cada vez que subo al escenario, no me limito solamente a escribir canciones, a través de ellas intento contar y cantar mi verdad para que la gente la sienta al escucharlas como suyas y que salgan de cada una de mis actuaciones llenas de fuerza y alegría de vivir». Algo que logra con una facilidad pasmosa en cada concierto de esta gira llamada Me prometo donde vuelven a sonar temas tan conocidos como Hubo un tiempo o Y te voy a querer. Antoñito Molina es gaditano y fue elegido como Pregonero en os pasados Carnavales de Cádiz, algo dedicado solo a los grandes nombres de dicha ciudad que, como él, ya es una figura de la nueva canción española.
Mañana, a la misma misma hora y lugar, cambio total de sonido con la presencia de Maka, de nombre Francisco Javier Rodríguez, que fusiona en su música estilos tan diversos como el hip-hop, el reguetón o el flamenco en esta gira que empezó en marzo y llegará hasta octubre, donde presenta su último álbum Aura. Con nueve discos publicados, el granadino presenta en Alicante su trabajo más curado, con la colaboración de grandes músicos y cantantes del flamenco y un nuevo paso en su maduración como compositor y cantante.
La música siempre fue su válvula de escape: «En mis letras quiero reflejar lo que siento y vivo en cada momento para transmitirlo luego a todo ese público que viene a verme», dice Maka, que tiene en su haber una hazaña lograda con su vídeo El Arte de Vivir, con el que tuvo más de 90 millones de reproducciones en You Tube. Multiespacio Rabasa, Alicante
Los Caños, otro regreso triunfal en Benidom
Además de los Pecos, otro regreso sonado en nuestra música es el del grupo gaditano Los Caños, que estará este sábado a las 22 horas en el Auditorio Julio Iglesias de Benidorm con una gira que han titulado los que ellos llevan pensando en los últimos tiempos -20 años pensando en ti-. Tras ese tiempo de silencio, Kiko, Juande y Javi han decidido retomar de nuevo su carrera en la que disfrutaron de un éxito masivo, sobre todo entre los más jóvenes, y que ahora que ya son algo mayores seguirán cantando temas tan conocidos como Niña, piensa en ti o Ella es, que todo el público sigue cantando con ellos como si no hubiese pasado el tiempo. Auditorio Julio Iglesias, Benidorm
El mejor rock español vuelve a sonar en Villena
Consolidado ya como uno de los grandes eventos musicales del año con los mejores grupos y solistas de nuestra música, llega Rabolagartija, que se celebra viernes y sábado, a partir de las 16 horas, en Villena con un apabullante cartel que hoy cuenta con El Drogas, Canteca de Macao, La Fúmiga, Koma, Tropa do Carallo, O´Funkillo, Porretas, Manifa, Loncha Velasco y Gato Lopez-Tributo a Ske-P, ¡casi na!
El sábado estarán La Fuga, Boikot, Riot, Kaotiko, Envidia Kotxina, kaos Urbano, Manolo kabezabolo, Alademoska , Catalina Grandes Piñon Pequeño, Perdrá-Tributo a Extremoduro. Como guinda final los valencianos La Raíz que, tras un largo parón, regresaron a los escenarios con un memorable concierto en el Wizink Center de Madrid, donde vendieron 17.000 entradas en 20 minutos, y el concierto de Villena será el único en la provincia. Son cabeza de cartel de Rabolagartija, como en otras ediciones, y sobre cuyas tablas se han sentido como en casa. Polideportivo Municipal de Villena.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jorge Rey alerta de un giro 'dramático' en las temperaturas: será a partir de este día
- El humo ciega parte de la majestuosa Palmera de la Virgen de las Fiestas de Elche por la escasez de viento
- Las terrazas de los hoteles de Benidorm se convierten en objeto de deseo para el turismo internacional del lujo
- Detenida una pareja en Alicante por dejar solos en casa a sus hijos de uno, tres y seis años
- Torrevieja saca a concurso las obras definitivas de peatonalización y reurbanización del entorno del Puerto por quince millones
- Infernal fin de semana en la provincia: 39 grados en Alicante, 41 en Elche y 42 en Orihuela
- Muere atropellada una mujer de 77 años en un paso de peatones en Torrevieja
- Vende un teléfono de alta gama en Alicante a través de Wallapop y le pagan con billetes falsos