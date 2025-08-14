Artistas nacionales en los escenarios este fin de semana en Alicante

Antoñito Molina y Maka coinciden en Alicante

Dicen que en la variedad está el gusto, que llega este viernes a los conciertos de Área 12 en Alicante con la actuación, a partir de las 22 horas, de Antoñito Molina, uno de los cantantes de moda en nuestro país, que viene arrasando tanto en disco como en directo con su último trabajo, El Club de los Soñadores, que le consolida como un artista que logra una química total con el público ya que, como dice, «ese es mi mayor deseo cada vez que subo al escenario, no me limito solamente a escribir canciones, a través de ellas intento contar y cantar mi verdad para que la gente la sienta al escucharlas como suyas y que salgan de cada una de mis actuaciones llenas de fuerza y alegría de vivir». Algo que logra con una facilidad pasmosa en cada concierto de esta gira llamada Me prometo donde vuelven a sonar temas tan conocidos como Hubo un tiempo o Y te voy a querer. Antoñito Molina es gaditano y fue elegido como Pregonero en os pasados Carnavales de Cádiz, algo dedicado solo a los grandes nombres de dicha ciudad que, como él, ya es una figura de la nueva canción española.

El gaditano Antoñito Molina presenta su música de flamenco y pop en Alicante. / INFORMACIÓN

Mañana, a la misma misma hora y lugar, cambio total de sonido con la presencia de Maka, de nombre Francisco Javier Rodríguez, que fusiona en su música estilos tan diversos como el hip-hop, el reguetón o el flamenco en esta gira que empezó en marzo y llegará hasta octubre, donde presenta su último álbum Aura. Con nueve discos publicados, el granadino presenta en Alicante su trabajo más curado, con la colaboración de grandes músicos y cantantes del flamenco y un nuevo paso en su maduración como compositor y cantante.

El granadino Maka avanzará su nuevo álbum en Área 12. / INFORMACIÓN

La música siempre fue su válvula de escape: «En mis letras quiero reflejar lo que siento y vivo en cada momento para transmitirlo luego a todo ese público que viene a verme», dice Maka, que tiene en su haber una hazaña lograda con su vídeo El Arte de Vivir, con el que tuvo más de 90 millones de reproducciones en You Tube. Multiespacio Rabasa, Alicante

Los Caños, otro regreso triunfal en Benidom

Además de los Pecos, otro regreso sonado en nuestra música es el del grupo gaditano Los Caños, que estará este sábado a las 22 horas en el Auditorio Julio Iglesias de Benidorm con una gira que han titulado los que ellos llevan pensando en los últimos tiempos -20 años pensando en ti-. Tras ese tiempo de silencio, Kiko, Juande y Javi han decidido retomar de nuevo su carrera en la que disfrutaron de un éxito masivo, sobre todo entre los más jóvenes, y que ahora que ya son algo mayores seguirán cantando temas tan conocidos como Niña, piensa en ti o Ella es, que todo el público sigue cantando con ellos como si no hubiese pasado el tiempo. Auditorio Julio Iglesias, Benidorm

El mejor rock español vuelve a sonar en Villena

Consolidado ya como uno de los grandes eventos musicales del año con los mejores grupos y solistas de nuestra música, llega Rabolagartija, que se celebra viernes y sábado, a partir de las 16 horas, en Villena con un apabullante cartel que hoy cuenta con El Drogas, Canteca de Macao, La Fúmiga, Koma, Tropa do Carallo, O´Funkillo, Porretas, Manifa, Loncha Velasco y Gato Lopez-Tributo a Ske-P, ¡casi na!

La Raíz encabeza el cartel del festival Rabolagartija de Villena. / EUROPA PRESS

El sábado estarán La Fuga, Boikot, Riot, Kaotiko, Envidia Kotxina, kaos Urbano, Manolo kabezabolo, Alademoska , Catalina Grandes Piñon Pequeño, Perdrá-Tributo a Extremoduro. Como guinda final los valencianos La Raíz que, tras un largo parón, regresaron a los escenarios con un memorable concierto en el Wizink Center de Madrid, donde vendieron 17.000 entradas en 20 minutos, y el concierto de Villena será el único en la provincia. Son cabeza de cartel de Rabolagartija, como en otras ediciones, y sobre cuyas tablas se han sentido como en casa. Polideportivo Municipal de Villena.