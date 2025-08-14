Camilo cierra por todo lo alto Brilla Torrevieja

Emoción, romanticismo y conexión con el público marcaron el cierre de la quinta edición de Brilla Torrevieja. El encargado de poner el broche de oro fue el cantante, compositor y músico Camilo, quien ofreció un vibrante concierto en el Parque Antonio Soria ante miles de asistentes, desatando la magia con su estilo romántico-pop y grandes éxitos como Tutu, Ropa Cara, Kesi o Millones.

El artista colombiano eligió Brilla Torrevieja como única parada de su gira en las provincias de Alicante y Murcia, un hito que consolida al festival como referente del panorama musical y una cita imprescindible del verano en la Costa Blanca,

Camilo ofreció un espectáculo musical de alto nivel y regaló al público momentos de cercanía, emoción y mensajes de amor y unidad, valores que resonaron entre sus seguidores y en las letras de sus canciones. El artista, conmovido por la calidez del público de la Costa Blanca, agradeció formar parte de un festival tan especial y prometió volver pronto.

Con esta actuación se cierra una edición de récord para Brilla Torrevieja 2025, que durante varias semanas ha llenado la ciudad de música, cultura, humor, gastronomía y experiencias inolvidables. Desde Rels B, que inauguró el ciclo el 3 de agosto, hasta la divertida noche de comedia, pasando por shows familiares con Luli Pampín y fiestas remember, el festival ha demostrado que sigue creciendo en calidad, afluencia y proyección. Unas cifras que la organización promete superar el próximo año.

