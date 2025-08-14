Camilo cierra por todo lo alto Brilla Torrevieja
El artista colombiano ofreció un vibrante concierto el pasado miércoles en el Parque Antonio Soria en su única actuación en la provincia
Emoción, romanticismo y conexión con el público marcaron el cierre de la quinta edición de Brilla Torrevieja. El encargado de poner el broche de oro fue el cantante, compositor y músico Camilo, quien ofreció un vibrante concierto en el Parque Antonio Soria ante miles de asistentes, desatando la magia con su estilo romántico-pop y grandes éxitos como Tutu, Ropa Cara, Kesi o Millones.
El artista colombiano eligió Brilla Torrevieja como única parada de su gira en las provincias de Alicante y Murcia, un hito que consolida al festival como referente del panorama musical y una cita imprescindible del verano en la Costa Blanca,
Camilo ofreció un espectáculo musical de alto nivel y regaló al público momentos de cercanía, emoción y mensajes de amor y unidad, valores que resonaron entre sus seguidores y en las letras de sus canciones. El artista, conmovido por la calidez del público de la Costa Blanca, agradeció formar parte de un festival tan especial y prometió volver pronto.
Con esta actuación se cierra una edición de récord para Brilla Torrevieja 2025, que durante varias semanas ha llenado la ciudad de música, cultura, humor, gastronomía y experiencias inolvidables. Desde Rels B, que inauguró el ciclo el 3 de agosto, hasta la divertida noche de comedia, pasando por shows familiares con Luli Pampín y fiestas remember, el festival ha demostrado que sigue creciendo en calidad, afluencia y proyección. Unas cifras que la organización promete superar el próximo año.
