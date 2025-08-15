La Artística de Monóvar emociona en su desfile en Diseneyland Paris

La banda de música La Artística de Monóvar, junto a su escuela de música y doscientos vecinos, han desfilado por el corazón de Disneyland París ante miles de espectadores internacionales. El desfile se realizó el pasado jueves con un repertorio creado especialmente para la ocasión, entre el que destaca, en el momento más simbólico del recorrido, la interpretación del pasodoble Monóvar justo al pasar frente al icónico castillo de Disney.

El desfile ha durado 28 minutos y ha sido calificado por la propia organización del parque como "uno de los más emocionantes y cuidados que ha sonado en los últimos años". La dirección del evento ha felicitado al conjunto por su propuesta innovadora y les ha trasladado una invitación formal para regresar el próximo año.

Vecinos de Monóvar en Disneyland Paris acompañando a la banda / INFORMACIÓN

La expedición ha movilizado a más de 250 personas desde Monóvar, entre músicos, familiares y simpatizantes. 79 integrantes han desfilado como parte de la formación: 77 músicos, acompañados por su abanderado y por el director, Salvador Payá, que ha asumido la batuta en representación de Álvaro Martínez, director titular de la banda, quien no pudo desplazarse por motivos personales.

El proyecto, impulsado y coordinado ante Disney por Gabriel Pastor, director de la escuela, ha supuesto un desafío debido a los extremos protocolos y requisitos formales para conseguir la aprobación oficial por parte de la organización del parque. "El objetivo era claro: que Monóvar sonara en Disneyland París. Pero no solo como una banda, sino como una comunidad musical unida por el esfuerzo y la ilusión. El objetivo era que nuestros músicos se emocionaran al vivir algo único", explica Pastor.

Un repertorio para 80 músicos

El programa ha unido tradición e identidad con adaptaciones pensadas para el entorno Disney. La Artística de Monóvar ha interpretado tres piezas:

un popurrí de clásicos Disney escrito y arreglado por el equipo de dirección

de clásicos Disney escrito y arreglado por el equipo de dirección el pasodoble festero La Banda 2014 de José Beteta

y el mencionado pasodoble Monóvar, de Miguel Villar, interpretado como homenaje al municipio.

Casi 80 músicos monoveros de todas las edades han desfilado juntos hoy en Paris. Durante todo el recorrido, la banda ha estado arropada por los casi 200 vecinos de Monóvar que han viajado hasta París con camisetas verdes y los emblemas de la banda, creando una "marea musical" que ha emocionado a los asistentes.

La banda de Monóvar durante el desfile / INFORMACIÓN

Disney ha valorado especialmente la originalidad del repertorio, la calidad del conjunto, la intergeneracionalidad y el equilibrio entre profesionalidad y emoción. Por ello, ya han ofrecido a la agrupación alicantina la posibilidad de repetir el próximo año.

El cierre a una temporada muy activa

Este viaje a Disneyland París culmina una temporada especialmente activa para la banda y su escuela. Tras 32 años de ausencia en certámenes, La Artística de Monóvar regresó este 2025 al Certamen Provincial de Bandas, logrando una destacada segunda posición. Además, la programación no ha cesado: conciertos de verano, audiciones, colaboraciones en colegios y campañas para sumar nuevos alumnos reflejan el dinamismo constante de la agrupación.