Josep Solé Coll: "Al papa León le gusta cantar y canta bien"

¿Cómo se llega desde Sabadell a ser el organista titular del Vaticano?

Esto es un recorrido pero, sobre todo, hay que querer hacerlo. Eso hizo que dejara todo lo que tenía en Sabadell y me fuera a Roma. Yo ya me hubiera conformado cuando estaba en Santa Maria Maggiore, digamos que tenía suficiente, pero lo del Vaticano fue como un regalo más de Dios. Porque yo quería ser organista de iglesia, de tocar en celebraciones solemnes, como se hace en Roma, además de que en Roma también estaban todos los estudios de órgano, no solo del instrumento, sino de la música sagrada, la música de iglesia. Yo siempre he querido ser organista de iglesia.

¿Quiso ser organista desde pequeño?

Claro. Yo prácticamente nací en un coro, porque mi padre tenía un coro en un convento de monjas donde cantábamos todos los domingos y crecí con eso. Cuando fui mayor ya maduré la idea de ser organista.

Usted no es sacerdote, es un laico casado y con hijos, pero imagino que hay que tener fe para llegar a su puesto.

Bueno, la fe es importante, pero no es un requisito (ríe). Con los sacerdotes siempre ha habido complicidad y también es verdad que no hay sacerdotes músicos en la actualidad. Años atrás, que había muchos más sacerdotes músicos, músicos buenos, quizás sí que hubiera sido más difícil, pero no he encontrado ninguna dificultad, no he tenido que luchar contra los elementos (ríe).

Trabaja rodeado de música celestial. ¿Es un puesto muy goloso para los organistas?

Sí, claro, pero debo decir que nunca he encontrado un ambiente hostil a mi lado. También, gracias a Dios, yo nunca he pretendido ni pedido, siempre he sido llamado y no he tenido, como se dice vulgarmente, que dar codazos (ríe). Estoy bien, y sí, rodeado de música celestial por el lugar donde estoy, sobre todo.

Ha tocado en los funerales de Benedicto XVI y Francisco y en el cónclave. ¿Mucha presión o le gusta esa responsabilidad?

Presión, no; responsabilidad, sí. Porque todo lo que rodea a un papa es visto y oído por todo el mundo, claro, y la responsabilidad es esa. Tenemos que marcar un listón muy alto porque lo que hacemos es imitado después por todo el mundo.

En esas ocasiones, ¿usted elige la música o está ya decidida?

No, ni el papa Benedicto ni el papa Francisco dejaron escrito nada de lo que querían en sus funerales. La música coral, lo que se canta, viene decidido por el director del Coro de la Capilla Sixtina y el ceremoniero del papa. Ellos se reúnen siempre para decidir la música que se hace en cada celebración, la parte cantada. Y la parte tocada, la instrumental, ahí sí tengo la capacidad de poder elegir. Puedo elegir la pieza final, o alguna pieza del ofertorio, cosas más puntuales.

¿Elige las músicas en función de los gustos de los papales?

La música durante el año se elige más en función del año litúrgico: si es Pascua, cosas más alegres; en Navidad, las típicas canciones de cuna. Solamente he hecho homenaje a los papas cuando murieron. Con Benedicto toqué Bach porque era su compositor preferido; con Francisco había preparado una pieza de Beethoven, pero la celebración litúrgica no lo permitió en ese momento, aunque sí intento darle gusto a los papas cuando hay oportunidad, que desgraciadamente es en esos momentos.

¿Por qué no pudo tocar Beethoven en el funeral del papa Francisco?

No toqué, acompañé al coro, esa es la diferencia entre los dos papas. Como el papa Benedicto no era papa reinante en ese momento, en la entrada y la salida del féretro pude tocar una pieza; en cambio, Francisco era el papa reinante y la entrada del féretro fue durante el canto de entrada de la misa, por lo tanto fue canto, y la salida también.

¿Y qué pieza pensó para él?

Tenía pensado el adagio de la sonata Patética para piano, que hay una transcripción para órgano.

Josep Solé Coll, organista titular de la Basí­lica Papal de San Pedro en el Vaticano / Guillermo Simón Castellví

¿Qué relación tiene el organista del Vaticano con sus pontífices?

Pues no muy estrecha, en realidad. Tenemos la oportunidad de darle la mano, quizás más seguido que otra persona, pero no hablamos con él mucho ni intercambiamos ideas. Precisamente para eso está el director del coro y el ceremoniero.

Pero ha conocido a tres papas distintos...

Nunca toqué para Benedicto, pero como él era músico y su hermano también, pedía músicas concretas al director del coro de la Sixtina, incluso una vez pidió una pieza de órgano a mi predecesor y había más interactuación musical. El papa Francisco nunca dijo nada de la música, ni bien ni mal, continuó la rutina, porque la música sagrada ya tiene sus reglas y su aplicación, tampoco se necesita que el papa diga algo expresamente. Y ahora con el papa León lo único que sabemos es que él sí que quiere cantar y yo le tengo que dar el tono de lo que canta. Sabemos que le gusta cantar y que canta bien. Es que el papa Francisco no quiso cantar porque tenía ese problema con el pulmón y siempre dijo que quería reservarse la poca energía que tenía para hablar y no para cantar. Nunca sabremos si es que no era muy entonado (ríe). Pero el papa León enseguida, desde la primera misa al día siguiente de ser elegido, ya empezó a cantar todas las partes y después salió al balcón y cantó Regina Caeli perfecto. De aquí a que quiera pedir alguna cosa, ya lo iremos viendo.

Madonna ha pedido al papa León que visite Gaza antes de que sea demasiado tarde. ¿Cree que lo hará?

No hablo nunca de política, pero en este caso son cosas bastante evidentes. El papa siempre ha hecho de mediador en todos los conflictos y creo que va a ser mediador igualmente en este, como también lo hizo en el conflicto de Ucrania. Los papas siempre han buscado la paz en el mundo y creo que alguna cosa hará para intentar frenar el conflicto de Israel y de Gaza, de Ucrania y Rusia y de todos los conflictos.

Fuera de las grandes celebraciones, ¿tiene mucha actividad musical en la Basílica de San Pedro en el Vaticano?

Nosotros y los cantores tenemos un contrato de trabajo normal y corriente, y el trabajo de cada día es ensayar y cantar de lunes a viernes y así transcurren las semanas. El director del coro ya ve si hay que intensificar los programas. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco se puso enfermo empezamos a preparar su funeral en febrero, cuando entró en el hospital, porque entró bastante grave con esa pulmonía bilateral que tuvo. Y cuando preparas el funeral, automáticamente tienes que preparar el resto: el cónclave, las misas, las celebraciones de inicio de pontificado… Y tuvimos que combinarlo porque se acercaba también Semana Santa, Pascua, que también hay un trabajón esos días, pero como cada día ensayamos cuatro horas hubo tiempo para todo.

Aprovecha usted los meses de verano para dar talleres y conciertos por todo el mundo.

Sí, claro, porque durante el año no me puedo mover. Porque yo, además, soy el organista de la Basílica, porque una cosa es lo del Papa y después está todo lo de la Basílica y tengo que tocar todos los domingos, esté o no el papa. Y el momento más libre que tengo es julio y agosto, que aprovecho para salir.

De hecho, acaba de tocar en Nueva York y está muy solicitado

Sí, estuve en Nueva York la semana pasada, llegué antes de ayer y tengo bastante abultada la agenda (ríe).

Este sábado da su primer concierto en la provincia y en el órgano de la Catedral de Orihuela. ¿Cómo será?

Me hace mucha ilusión tocar aquí, no solo por ser la primera vez, sino además, como español que lleva veinte años en el extranjero, venir a tocar a casa siempre está bien. Por otro lado, el programa que elegí intentará hacer oír todas las posibilidades de este órgano. Es un órgano muy grande, que tiene muchos registros, muchos colores, muchas piezas y este es un programa que tiene muchas obras -aunque cortitas, no va más allá de una hora- de diferentes nacionalidades. Siempre intento tocar música de todos los países e intentaré que se escuchen todas las posibilidades de este órgano, que son muchas, sobre todo las trompetas de batalla, que es lo más característico.

¿El concierto del domingo en la Concatedral de Alicante será igual?

Será el mismo programa de base y no sé si voy a tener que sustituir alguna pieza, porque va a colaborar el coro de Manuel Ramos.