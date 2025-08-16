Nacho Lloret: «No hay candidato mejor que Mare Nostrum para la plaza de Alicante»

Cuando las cosas salen bien la satisfacción es doble. Nacho Lloret, gerente de la Plaza de Toros de Alicante junto a su socio David Caballero, sabe bien lo que es apostar y ganar. La pasada Feria de Hogueras ha sido un ejemplo. Nueve días de programación taurina y éxito en los abonos y en la asistencia de público de 39 países diferentes, según los datos registrados en taquilla. Pero ahora toca mirar al futuro y seguir trabajando.

¿Cuál cree que ha sido el secreto del éxito de la pasada feria?

Pues una multitud de factores. Por un lado, hemos recogido los frutos del trabajo de muchos años donde el objetivo ha sido que la feria fuera creciendo y creo que se ha materializado este año. Ha sido una feria en la que ha crecido en el nivel del toro y eso hace que en conjunto crezca también el nivel del espectáculo. Ha sido un ciclo de una gran dimensión internacional, que es lo que Alicante merece.

Supongo que el momento presente de la tauromaquia también ayuda a que el viento sople a favor…

Pues sí, pero también hay que saber jugar bien tus cartas. Sin duda la tauromaquia actualmente vive un momento muy especial e intenso, que merece ser vivido con esa misma intensidad y pasión. Estamos asistiendo a una renovación del público, nuevas generaciones que han llegado en tropel a los tendidos y eso provocado por las pasiones que generan Morante y Roca Rey además de Talavante, Juan Ortega, Manzanares y todo un elenco de grandes toreros. Y a todo eso se suma el nivel ganadero que hace que todo sea brillante, como nuestra Feria de Hogueras.

¿Esa feria de nueve días ha llegado para quedarse en el calendario?

Pues yo creo que hay que ir año a año y ser sensato. No podemos establecer una duración por sistema, en este oficio del toro, muchas veces hay que saber leer entre líneas y deducir qué es lo que la gente te pide. Yo creo que una feria no es mejor por ser más larga, sino que debe responder a la necesidad real, esa es la base de negocio para cada empresario. Lo que siempre es triste es una plaza vacía, eso sí sería un problema. Creo que, si el crecimiento de la feria no resta espectadores, pero no debe ser eso una norma fija.

Usted y su empresa han puesto Alicante a nivel taurino de moda. ¿No le da un poco de rabia que ahora muchos empresarios del sector quieran venir a gestionar esta plaza?

Al contrario, lo que eso provoca en mí es una gran satisfacción. Cuando una plaza funciona lógicamente despierta interés en el sector. Otra cosa es que un empresario tenga ética y respete el trabajo que han hecho otros para no interponerse en el camino de los demás. Cuando hay una empresa que trabaja bien, que defiende su ciudad porque la conoce y cosecha éxitos, entonces hay que respetarla. Y sinceramente, no conozco ningún candidato mejor que Mare Nostrum, para liderar la plaza de toros de Alicante.

Hablaba usted antes del nivel del toro. ¿Cómo se consigue que embistan casi todos los toros en una feria?

Aquí lo que tenemos claro es que la categoría de la feria tiene que ir acorde al nivel de los toreros y de los ganaderos. Eso es lo que buscamos, el nivel ganadero más alto y eso te da más opciones para que los toros embistan. Pero aquí el gran logro es saber trasladar al ganadero que si queremos crecer el toro ha de ser digno, con hechuras perfectas, un toro serio que de emoción y que reúna armonía y trapío para que luego, todo lo que sucede en el ruedo tenga toda la importancia. Pero el toro de alicante es un toro bonito con hechuras para embestir, ese es nuestro toro.

¿Le sorprende el crecimiento del público extranjero en la feria?

Pues yo creo que la provincia está creciendo como nunca y ahí el mérito está en intentar captarlos. La feria de Hogueras es un gran evento social que se suma al resto de fiestas de la ciudad. Hace unos días estuve junto al presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez en una recepción para eventos de gran magnitud en la provincia. Eran sobre todo eventos musicales porque la plaza también es sede de grandes conciertos. Pues bien, nuestra labor nos obliga a comunicar a nuestros gestores políticos que la feria taurina es un gran evento más como cualquier ciclo de conciertos o cualquier festival, porque reúne las mismas características. Hay un promotor que se juega el dinero, que necesita rentabilizarlo mediante la asistencia de público. Y también hay que saber que al final los toros también están generando un movimiento económico en toda la ciudad. Por eso, la Feria de Hogueras es un gran evento social que tiene las mismas obligaciones y derechos que cualquier otro evento social de gran magnitud y debe regirse por la misma normativa del resto de eventos a niveles fiscales, a nivel de ayudas, subvenciones y demás.

Hablemos del futuro, ¿cómo se ve a corto plazo?

Pues mi deseo es seguir al frente de esta plaza muchos años. Para ir creciendo y hacer que también crezca la ciudad y que esta plaza sea un referente en Alicante durante todo el año. Estamos en una fase de consolidación y crecimiento y me encantaría que Eventos Mare Nostrum estuviera a la cabeza, porque sé que nadie lo hará mejor.