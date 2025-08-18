El Archivo Municipal de Alicante bate récord de visitas

El Archivo Municipal de Alicante (AMA), ubicado en la calle Labradores, mantiene al alza su cifra de visitantes y ha conseguido su mejor registro durante el presente verano con más de 5.800 personas durante los meses de junio y julio y la primera quincena de agosto.

Del total de 5.862 personas contabilizadas hasta el pasado 14 de agosto, 1.891 correspondieron al mes de junio; 2.393 al pasado julio, y hasta la primera quincena de agosto se situaron en 1.578. En esos totales figuran el número de personas que accedieron únicamente al zaguán y quienes llegaron hasta la sala de investigación para ver las dos exposiciones que se podrán contemplar hasta finales de este mes.

Distribución por años

El número total de visitas en agosto de 2023 fue de 1.427 -1.189 en el zaguán y 238 en sala-. El pasado año, 2.641 -1.751 y 445, respectivamente-. Hasta el pasado jueves 14 de agosto fueron 1.578 los visitantes -428 Y 131-.

Esa misma tendencia alcista se evidencia repasando los datos totales de junio y julio de los tres últimos años. En junio de 2023, 816; en 2024, 1.176; y en 2025, 1.891. En el caso de julio, respectivamente, 1.080 hace dos años; 1.717, en 2024; y 2.393 en el pasado mes.

Susana Llorens, en el centro, en el interiro del Archivo Municipal, junto a la edil de Cultura Nayma Beldjilali / Archivo Llorens

La directora del Archivo Municipal, Susana Llorens, afirma que ese incremento paulatino "obedece a un trabajo en equipo y a la suma de un conjunto de elementos como son las exposiciones que se pueden ver en los ventanales o en la sala de investigación, la presencia de los gigantes en el zaguán que invita a pasar y fotografiarse con ellos, o el hecho de que también lleguen investigadores a pasar sus vacaciones con la familia y que aprovechen para desarrollar su tarea en su tiempo libre".

Tres exposiciones

Tres son las exposiciones que alberga en estos días el Archivo Municipal, y que contribuyen al constante número de visitas que recibe.

En los ventanales se puede ver La trascendencia histórica del reinado de Alfonso X el Sabio en Alicante. La conforman una selección de documentos, manuscritos, impresos y publicaciones que explican la vida de Alfonso X y su reinado, así como la huella que dejó en la ciudad de Alicante.

Dos son las muestras que se pueden contemplar en la sala de investigación.

Exposición sobre Alfonso El Sabio en el Archivo Municipal de Alicante / INFORMACIÓN

En De villa a ciudad. Concesiones reales a la ciudad de Alicante se puede ver el facsímil del pergamino original del título de ciudad a la villa de Alicante firmado por Fernando el Católico en 1490, así como otras concesiones reales de Alfonso X el Sabio y reyes de la Corona de Aragón, con una explicación de cada una de ellas.

Celebración de las Fiestas Tradicionales en Alicante. Corpus Christi, Raval Roig, San Antón, Tabarca, San Roque y San Gabriel es la segunda de ellas. Se aprecian fotografías de entre 1935 y 1945, originales del fotógrafo Francisco Sánchez, y en las que se ven distintos momentos de las fiestas como danzas y nanos i gegants, así como una selección de llibrets de algunas de las fiestas de los barrios más antiguos de Alicante.

Consulta de fondos

La consulta de fondos documentales y las citadas exposiciones son las que aglutinan el mayor número de visitas del Archivo Municipal, dependiente de la Concejalía de Cultura que dirige Nayma Beldjilali. A estas se suman las consultas de la hemeroteca, con originales de distintos periódicos desde finales del siglo XIX y documentos históricos de los siglos XVIII-XIX de urbanismo, asuntos sanitarios, fiestas tradicionales e historia de Alicante. También son numerosas las consultas a la página web del Archivo.