Flamenco Mediterráneo funde palabra, música y baile en Alicante

La Fundación Mediterráneo volverá a llenar de duende el Aula de Cultura de Alicante en la próxima edición del festival de flamenco que organiza desde hace nueve años, Flamenco Mediterráneo, y que se celebrará entre el 24 de octubre y el 28 de noviembre.

El festival se consolida como una de las citas culturales más esperadas cada año en la ciudad y, en esta ocasión, presenta un programa que combina la palabra, la música y la danza y que reúne a grandes figuras del cante, el toque y el baile flamenco, además de ofrecer actividades formativas, encuentros y una exposición fotográfica.

El ciclo se abrirá el 24 de octubre con un diálogo escénico entre Carmen Linares y Luis García Monterosobre la huella del flamenco en sus trayectorias artísticas, donde la poesía y la voz flamenca se entrelazan en torno a Granada, Lorca y el legado de Morente, Poveda o Sanlúcar. El encuentro culminará con un recital de la gran dama del flamenco, Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2022, acompañada a la guitarra.

La programación escénica continuará el 7 de noviembre con Mercedes de Córdoba y su espectáculo Olvidadas (A las Sinsombrero), Premio Lorca 2025 y candidata a varios Premios Max este año, que homenajea a las mujeres silenciadas de la Generación del 27, desde Maruja Mallo a Rosa Chacel, a través del flamenco más comprometido y visceral.

Jesús Carmona, Premio Nacional de Danza 2020 / Lulo Rivero

El 14 de noviembre, el Premio Nacional de Danza 2020 Jesús Carmona presentará Unidos, una propuesta coreográfica que conjuga tradición y vanguardia en un formato íntimo con seis artistas sobre el escenario. Un espectáculo recientemente estrenado en el Festival del Cante de las Minas de La Unión que reivindica la esencia del flamenco desde una perspectiva contemporánea.

El ciclo culminará el 28 de noviembre con Arcángel y su Abecedario flamenco, un homenaje a los grandes del género desde los años 70 hasta hoy, con especial atención a la riqueza y apertura estilística del flamenco actual. El onubense de voz cristalina es un cantaor de profunda base tradicional, pero con una visión contemporánea.

Otras actividades

El festival refuerza su vertiente pedagógica con actividades paralelas abiertas al público. El 6 de octubre Mercedes de Córdoba ofrecerá una masterclass sobre los Tangos flamencos, seguida ese mismo día por la conferencia Olvidadas: A las Sinsombrero y a todas las mujeres, impartida junto al escritor y periodista Javier Serrano.

Abierto el plazo del concurso de fotografía

También se expondrán las fotografías ganadoras del Concurso de Fotografía Flamenca. La convocatoria para este año está abierta hasta el 22 de septiembre y toda la información del certamen se puede encontrar en la web de la fundación. En juego, 600€ para la fotografía ganadora y 300€ para la finalista.

Las entradas para los espectáculos ya están disponibles en la web, con un abono especial de 95€ para todo el ciclo.