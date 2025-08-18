Más de 300 escritores valencianos salen en defensa de la AVL

Más de 300 escritores y escritoras valencianas se han unido en un mismo frente común en defensa del valenciano y la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), institución que vela por su uso y normalización. Lo han hecho a través de un manifiesto donde expresan "el absoluto rechazo a las diferentes agresiones de diversa índole que está sufriendo nuestra lengua en los últimos tiempos y, a la vez, mostrar el apoyo a la AVL, que es la garante estatutaria de su regulación gramatical en tierras valencianas".

Los impulsores suman más de mil títulos literarios que han contribuido al patrimonio cultural valenciano y de ahí que la unión sea un hito, ya que además, como ellos mismos reconocen en el escrito, cada uno "tiene una sensibilidad y preferencia política, social y lingüística, pero nos une un mismo oficio y una misma herramienta: nuestra lengua".

Se reivindican como trabajadores de la lengua y por ello se ven en la obligación de dar un paso adelante para pedir que el valenciano salga de cualquier debate partidista, al tiempo que denuncian el "arrinconamiento" al que está sometido con las nuevas normativas del sistema educativo, "el único ámbito de uso donde hasta ahora se aspiraba a cierta normalidad".

De hecho, instan a los ayuntamientos, diputaciones y Generalitat a abandonar el idioma como un arma de agresión política porque "en vez de atacar al adversario, se agrede al usuario de la lengua y a la propia lengua", lo que termina por asimilar que el valenciano es una cuestión "problemática" y se abandona el uso. "Justamente eso es lo que pretenden determinadas opciones políticas que recuerdan a otras épocas de prohibiciones lingüísticas como en los tiempos más duros de la dictatura franquista", apuntan.

Además de esa discriminación del valenciano en la educación y la asfixia a la AVL, el manifiesto también alerta sobre los "intentos" para minimizar el uso en la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana donde se integra la cadena pública À Punt.

Dentro de las reivindicaciones de los escritores y escritoras, ponen también el foco en que las cuestiones gramaticales como la ortografía se debatan únicamente en los escenarios académicaos pertinentes como es la propia AVL o las universidades valencianas, en referencia a la reciente polémica por el acento de "València" que finalmente ha seguido su recorrido admimnistrativo y se encuentra en el periodo de exposición pública en el Ayuntamiento de València, a propuesta de PP y Vox y pendiente de las alegaciones de PSPV y Compromís.

Debate estéril en otras lenguas

"Pedimos que queden fuera del ámbito de la opinión pública y de las redes sociales, como pasa en cualquier otra lengua. Sería absurdo leer en la prensa española debates encolerizados sobre, por ejemplo, si el castellano debería mantener o no la grafía de la "z", cuando la inmensa mayoría de hablantes de español no la pronuncian de manera distinta a la "s". Es decir, pronuncian igual "zapato" que "sábado", argumentan.

Además, también critican que en ese debate se otorgue a cada posición una tendencia política entre los que están a favor de mantenerla y los que están en contra. "Siguiendo la lógica de aquello opinable, es todavía más absurdo hacer que la cuestión de la grafía "z" pueda ser objeto de una votación en un ayuntamiento cualquiera", prosiguen.

En este sentido vuelven a reconocer la labor de la AVL que siguió actuando en su tarea de regulación de la lengua "sin ningún tipo de presión" y desde un punto de vista técnico pese al revuelo en torno a este debate público de la acentuación de València que todavía está por resolver, y agradecen las herramientas que la AVL ofrece para el desempeño de su trabajo como puede ser el Nomenclàtor Toponímic Valencià así como el Diccionari Normatiu Valencià.

"En definitiva, no pedimos nada más que no tenga el resto de colegas de las otras lenguas del estado: continuar escribiendo para contribuir al patrimonio literario valenciano, sin tener que estar continuamente pendientes de los azares extralingüísticos que afectan nuestra herramienta de trabajo", zanjan.

Puedes consultar aquí los autores y autoras que han firmado el manifiesto:

Además de autores y autoras, se han unido a este manifiesto asociaciones y colectivos como el Casal Popular 'Tío Cuc' de Alicante, 10 de la Ploma Cooperativa de Lletres, la Associació Cultural Algoleja, el Renadiu de la Vall d'Albaida, Amics de Joan valls i Jordà, el Pont Cooperativa de Lletres, el Col·lectiu d'Escriptors i Escriptores de la Ribera y el Institut d'Estudis Comarcals Camp de Túria.