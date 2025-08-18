"Solo Kim", Premio del Jurado en el Festival de Cine Pequeño de Aspe

El Festival Internacional de Cine Pequeño de Aspe celebró este sábado la gala de clausura de su decimosegunda edición con la entrega de premios a los mejores cortometrajes, entre los que sobresale Solo Kim, un corto sobre inmigración y transexualidad dirigido por Javier Prieto y Diego Herrero, que se alzó con el Premio del Jurado.

Además de este trabajo, el palmarés oficial de esta edición reconoció los siguientes títulos:

Premio del Público al Mejor Cortometraje: Berta, de Lucía Forner

Premio al Mejor Cortometraje de la Comunidad Valenciana: Medusas, de Iñaki Sánchez Arrieta

Premio al Mejor Cortometraje Local: Sobreviviendo, de David Pintos

Premio al Mejor Cortometraje por la Igualdad: La conversación que nunca tuvimos, de Cristina Urgel

Premio al Mejor Guion de Cortometraje (Concurso de Guiones): La APP, de Ernesto Cifuentes

El certamen ha distribuido más de 3.300 euros entre los premiados, distinguidos entre los 36 finalistas de las más de 1.300 propuestas presentadas a esta edición, que ha celebrado cinco días de proyecciones al aire libre.

Cada uno de los galardones estuvo dotado con una cuantía económica y un trofeo, además de incluir la conversión profesional a formato DCP de las obras premiadas, gracias al patrocinio del laboratorio técnico DCPReady, lo que facilitará su exhibición en festivales internacionales.

La gala, conducida con un tono cercano y festivo, tuvo reminiscencias a Twin Peaks, ya que David Lynch era el cineasta homenajeado en el cartel de este año.En su intervención final, el director del festival, Juan Torres, destacó el alto nivel de las obras participantes y el creciente interés del público por el cortometraje, mientras la concejala de Cultura, Rosa Ruiz, subrayó que el certamen "se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del verano" con un público fiel que ha llenado el auditorio cada noche de proyección de cortos.

Gritos de "Mazón, dimisión"

En el transcurso de la gala, Ana Isabel Martínez, que recogió el premio en representación del cortometraje Medusas, de Iñaki Sánchez Arrieta, con una camiseta en la que se leía "Mazón a presó" culminó su intervención con gritos de "Mazón dimisión", secundados por algunos de los presentes sin mayor trascendencia.

El PP de Aspe, sin embargo, emitió después un comunicado condenado esta manifestación por "haber aprovechado un evento meramente artístico y festivo" para "dar un discurso político contra el actual presidente de la Generalitat", según sus palabras. Aunque en el comunicado dice respetar la libertad de expresión, la formación denuncia la "pasividad" de la concejala de Cultura por "sonreír" junto a la protagonista por considerarlo "un ataque y una falta de respeto" hacia el jefe del Consell. Además, el PP reclama "disculpas por la actitud de permisividad mantenida así como una pública condena de los hechos".

Ni la dirección del festival ni el Ayuntamiento de Aspe del que depende, gobernado por Antonio Puerto (IU), se han pronunciado sobre este asunto.