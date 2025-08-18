Los Pecos arrasan en Alicante
Los madrileños ofrecen un concierto único lleno de nostalgia en la plaza de toros en el 45 aniversario del exitoso dúo de los años setenta
Con todas las entradas vendidas semanas antes del concierto, los Pecos ofrecieron el pasado sábado un viaje al pasado en su actuación en la Plaza de Toros de Alicante por su 45 aniversario.
El dúo madrileño formado por los hermanos Javier y Pedro Herrero Pozo brindó una noche de nostalgia recordando los grandes éxitos que llevaron al grupo a ser uno de los primeros generadores del fenómeno fan en España.
Canciones como Háblame de ti, Esperanzas o Acordes, entre otras muchas, fueron coreadas por los y las asistentes en una noche única
