Amaral se harta de 20 años de insultos por un 'bulo' relacionado con Bunbury: "Es hora de que se cuente la verdad"

En el año 2004, Eva Amaral y Juan Aguirre fueron contratados para actuar como teloneros de Bob Dylan y, aunque el guitarrista sufrió una lesión en la mano, la aragonesa realizó esa minigira en solitario… Lo que fue un motivo de alegría enorme, como no podía ser de otra manera, para el dúo zaragozano, alguien se encargó de utilizarlo en su contra y alimentar un bulo para tratar de enfrentar a la banda con Enrique Bunbury.

Supuestamente, decía la rumorología, Eva y Juan habían pasado por encima de Bunbury y este se había enfadado tanto que les había dedicado (concretamente a ella) la canción ‘Puta desagradecida’. Algo que provocó que recurrentemente, algunos seguidores del artista le dedicaran insultos a la zaragozana a través de las redes sociales.

"Es hora de que nos dejen en paz"

Algo que no cesa y, por eso, hace unos días, Amaral hacía público su hartazgo desde sus redes sociales: “En lugar de venir aquí a atacar y contar estupideces porque no le preguntas a @bunburyoficial. Creemos que es hora de que se cuente la verdad y de paso de que sus seguidores nos dejen en paz”, respondían a uno de los ataques. “Muchas gracias! Esto no es una cuestión de ser mejor o peor. Es una historia de acoso continuado por parte de algunos seguidores de @bunburyoficial. Con insultos bastante misóginos y chungos y también amenazas. Todo en base a una historia que alguien se inventó. Basta ya!” o “Ufff! Hartazgo grande de tanto ataque machista. Igual este hombre debería haber parado esto hace tiempo” son otras de sus respuestas.

Ante esta situación, aunque Bunbury ya lo había negado todo en una entrevista concedida en 2014, acaba de lanzar un comunicado a través de sus redes sociales insistiendo en que la canción no tiene nada que ver con Amaral a pesar del bulo: “No acostumbro atender a rumorologías, ni dimes y diretes, ni atiendo a lo que se dice en las redes, pero me llega el malestar que ha mostrado el dúo Amaral por la insistencia e insultos que algunos les han hecho llegar a lo largo de los años. Sé que desde que se publicó la canción ‘Puta Desagradecida’ en el álbum ‘El Tiempo de las Cerezas’ en 2006 surgió el rumor de que estaba dedicada a Eva Amaral. Aunque el rumor no tenga una base sostenible, sino más bien todo lo contrario”, comienza su escrito Bunbury.

"Amaral no me quitó el puesto, era suyo"

“En alguna ocasión que en prensa me preguntaron al respecto aclaré que no es así, explicando la sucesión de acontecimientos que acontecieron en torno a la gira de Dylan en 2004 por la que decían que surgió mi enfado con ellos. No me importa volver a insistir que en esa gira eran ellos los contratados para abrir a Dylan y que a mí me llamó Gay Mercader para sustituirles por un problema en la mano de Juan Aguirre. Yo me ofrecí para hacer los shows que faltaban. Cuando me comunicaron que Eva continuaría haciendo los shows sola, me alegré por ella, aunque a mí me hiciera ilusión abrir para Dylan. Amaral no me quitó el puesto en absoluto. Era suyo. Nunca me enfadé, porque no tenía motivos”, aclara el artista, que concluye: “Dicho esto, insisto, la canción no tiene nada que ver con ella. Es una canción a la manera de las canciones latinoamericanas de despecho que tanto me gustan. En ese mismo álbum grabamos Bravo, que es aún más dura. En todo caso, siento mucho el daño que le hayan podido ocasionar en todos estos años mensajes que les hayan mandado por redes sociales, aquellos que se tomaran tan en serio una rumorología, que yo no inicié y de la que no soy en absoluto responsable. Aún así, pido desde aquí el respeto que tienen y merecen. Amaral es un dúo de talento evidente y mayúsculo, a los que desde aquí envío mi admiración y disculpas por todo lo sufrido”.