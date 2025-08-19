Brilla Torrevieja atrae a más de 30.000 personas en su quinta edición

Brilla Torrevieja ha culminado la quinta edición del festival de música, cultura, humor, ocio familiar y gastronomía con más de 30.000 asistentes, llegados desde diferentes partes del mundo como España, Francia, Países Bajos o Italia, según ha comunicado la organización, que lo consolida como uno de los grandes eventos del verano en la Costa Blanca.

El parque Antonio Soria ha vuelto a ser el escenario principal de un programa que ha contado con grandes actuaciones nacionales e internacionales, como el potente concierto en la jornada inaugural de Rels B, que presentó, por primera vez en la provincia de Alicante, su último trabajo afroLOVA 25. En este show estuvo acompañado por Walls y Space Elephants, consiguiendo que la música urbana fuera protagonista absoluta.

Unos días después fue el turno de Luli Pampín, quien participó de nuevo en el festival para sumergir al público infantil en un espectáculo de color, música y fantasía con un show familiar que conectó con los más pequeños.

Actuación de Luli Pampín en Brilla Torrevieja / INFORMACIÓN

Brilla Remember, una fiesta revival que transportó en el tiempo a miles de asistentes a través de los grandes hits de décadas pasadas, fue la novedad este año. Dj de primer nivel como Javi Boss, Chumi DJ, Linda from Milk Inc., La Luna o Absolom, junto a otros artistas de impacto internacional, ofrecieron sesiones vibrantes que despertaron la nostalgia y la euforia a partes iguales. El público convirtió el recinto en una gran pista de baile al aire libre.

El festival dio paso también a La Noche es Comedia, un espectáculo de monólogos con rostros consagrados como Xavier Deltell, Macarena Gómez, Nacho Guerreros, Tomás García, Eva y qué, y Jorge García El Perrichi, que llenaron el escenario de risas.

Camilo para el fin de fiesta

El broche de oro llegó con el concierto de Camilo, quien ofreció su único show en Alicante y Murcia este verano, interpretando sus éxitos romántico-pop y culminando "una edición memorable", en palabras de los organizadores, de esta quinta edición.

"Gracias a todo ello, visitantes de varios países han formado parte la edición actual, reforzando así la proyección internacional de Torrevieja y poniendo en valor que, año tras año, el festival se ha consolidado como una cita imprescindible. Este festival sigue creciendo en calidad y en conexión con la gente", añade la organización, que ya trabaja en la próxima edición.