RumbaViva Fest cierra su cartel en Alicante con Las Migas y Tito Ramírez
El festival, que se celebrará el 18 de octubre en El Muelle Live del Puerto de Alicante, suma también al DJ Fonki Chef a los ya confirmados Gipsy Kings, Los Manolos, Uña y Carne y Doya
Las Migas, una de las bandas españolas más internacionales y reconocidas con un Grammy Latino; Tito Ramírez, figura clave del rhythm & blues, el soul y el rock’n’roll con sabor retro; y Fonki Chef, veterano DJ y referente de la escena vinilera nacional, son las tres nuevas confirmaciones de artistas que cierran el cartel de RumbaViva Fest, un nuevo festival dedicado a la rumba en Alicante. Pensado como encuentro intergeneracional y fiesta popular alrededor de este estilo musical, el festival se celebrará el próximo 18 de octubre en El Muelle Live del Puerto de Alicante, cuyas entradas ya están a la venta en este enlace.
Con estas incorporaciones, el cartel de RumbaViva Fest queda completo: Gipsy Kings by André Reyes, Las Migas, Los Manolos, Uña y Carne, Doya, Tito Ramírez y Fonki Chef. Una alineación atractiva para quienes aman la rumba, el mestizaje y la música festiva en esta propuesta de un solo día para cantar, bailar y celebrar la vida.
Las nuevas incorporaciones
Las Migas: ganadoras del Latin Grammy
Con 20 años de trayectoria y seis discos de estudio, Las Migas, lideradas por la guitarrista y compositora Marta Robles, se han consolidado como una de las bandas españolas más internacionales, con conciertos en más de 50 países de todos los continentes.
Este grupo de mujeres, por el que pasó en sus inicios Silvia Pérez Cruz, tres veces nominadas y ganadoras del Latin Grammy en 2022, han vuelto este año con Flamencas, un vibrante regreso al origen más puro y tradicional del género, sin dejar atrás la personalidad y frescura que las ha consolidado como una de las propuestas más destacadas y reconocidas del flamenco contemporáneo a nivel internacional.
Cante, toque y compás conviven con arreglos cuidados y una sensibilidad moderna, además de unas poderosas letras donde el cuarteto intenta derrumbar estereotipos clásicos masculinos del flamenco con una propuesta en directo con un arrollador discurso visual desde una mirada libre, contemporánea y empoderada. Su fuerza estética se refleja ya en el videoclip del primer sencillo, Celos, dirigido por el reconocido fotógrafo de moda Javier Biosca. El disco ha sido producido por Marta Robles junto a Sebastián Merlín y Oriol Riart, y cuenta con la colaboración estelar de Tanxugueiras en la canción Grito, una pieza que trasciende fronteras musicales y geográficas.
Las Migas han colaborado con artistas como Estrella Morente, Rozalén, El Kanka, Tomatito o Miguel Poveda, confirmando su capacidad única de tender puentes entre géneros y generaciones.
Tito Ramírez: un cruce entre James Brown y Pérez Prado
Tito Ramírez irrumpió en la escena internacional con su disco The Kink of Mambo (2019), agotando sus dos ediciones en tiempo récord y consolidándose como un referente dentro de la escena underground de soul y R&B. Tras ese éxito inicial, ha mantenido una actividad frenética, girando por numerosos países y firmando temas como Last Train —en colaboración con Los Malinches— y el celebrado Mambo nº666, remezclado posteriormente por Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido, artista y productor multi-nominado al Grammy.
En 2023 publicó El Prince, un álbum que amplía su universo sonoro explorando el latin soul, el góspel, el garaje, el mambo, el boogaloo y el rock & roll, siempre con su sello personal. Sobre el escenario, despliega un repertorio enérgico que suena como un cruce imposible entre James Brown y Pérez Prado. En RumbaViva Fest traerá su "excelentísima perversidad", indican desde la organización, con un espectáculo vibrante y sin concesiones.
Fonki Chef: referente en las pistas de baile
Con más de 25 años de trayectoria, este veterano dj de Benicarló (Castellón) se ha ganado un nombre en la escena musical por sus sesiones en vinilo y su enorme colección de discos. Su técnica y versatilidad le han llevado a recorrer medio mundo con su maleta pinchando en festivales.
Su canal de YouTube, seguido por más de 125.000 personas, es un punto de encuentro para amantes de la música de raíz y de la cultura del vinilo. Fonki Chef pondrá la pista a bailar con una selección de ritmos festivos irresistibles para que la energía no decaiga en ningún momento.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
- Renuncia al contrato la empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Una mujer fallece atropellada cuando cruzaba por la avenida Pintor Xavier Soler en Alicante
- Cambios en la jubilación en 2026: la Seguridad Social aplicará un nuevo método para calcular la base reguladora
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Agosto en Tabarca, turismo sin descanso