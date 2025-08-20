El alicantino Alex Rey se cuela en el Festival de Animación de Ottawa

"El nombre que te ponen al nacer puede marcar tu destino. Que se lo digan si no al pobre Marciano Martínez Muela, que sólo quería tener un amigo con quien cantar… Pero el universo siempre conspira para hacer que tus sueños se cumplan". Esta es la sinopsis del último cortometraje animado del alicantino Alex Rey, Pobre Marciano, una historia sobre bullying dedicada al diferente, que se ha colado en la sección oficial del Festival Internacional de Animación de Ottawa, en Canadá, uno de los más prestigiosos del cine animado del mundo con medio siglo de historia y calificador para los Oscar.

El corto del animador, ilustrador y acomodador de cine alicantino ha sido seleccionado entre 3.000 cortometrajes y es "el único de producción española cien por cien -hay otro que es una coproducción con EE UU- y hecho en mi casa, así que tengo ese pequeño honor", manifiesta el autor de títulos laureados como Periquitos, Phonorama o La increíble vacuna del Doctor Dickinson, donde, como en Pobre Marciano, Rey crea el guion, la animación, el diseño y hasta las voces de los personajes.

"Me he colado en la sección oficial, que para mí es una proeza porque hay más secciones donde podría haber entrado un trabajo como el mío, que tiene una animación limitada, pero se ha metido en la sección importante y es como si ya hubiera ganado. Hay miles de personas que hacen animaciones buenísimas, profesionales del sector con trabajos increíbles con mucho equipo y presupuesto, y que yo esté ahí con lo que hago en casa con presupuesto cero es una maravilla, me pone a comer con los grandes", añade satisfecho sobre Pobre Marciano -disponible desde junio en Movistar Plus+- que además ha sido seleccionado en otro peso pesado de los festivales europeos, Animafest, también calificador para los Oscar.

Imagen de "Pobre Marciano" con referencias a la banda Crash Test Dummies / INFORMACIÓN

El trabajo "casero" de Alex Rey le ha llevado un año de trabajo, más que los anteriores, "porque mi intención era currármelo mucho más en el apartado visual y que mi profesión de ilustrador se notara en la calidad de los fondos, en los detalles, en la iluminación de los planos, para que tuviera un aspecto más cinematográfico".

Como ejemplo de ello, un plano que dura 4 segundos le costó 14 horas de trabajo. Se trata de un fondo de biblioteca con cientos de libros en los que cada uno lleva su título y aprovecha para mostrar sus referentes y sus influencias: "Están Wes Anderson, Spielberg, Miyazaki... quería que se vieran todos los libros en detalle y que me sirviera para el cartel, que, una vez impreso, se leyeran los lomos y se viera que no son garabatos. Es mi plano favorito del corto".

El origen: una canción de Crash Test Dummies

Con la música y la ciencia ficción de telón de fondo y una pincelada de humor, aunque más dramático que sus anteriores trabajos salvo El niño, donde sintetizaba la infancia de Putin, Pobre Marciano tiene su origen en la canción más exitosa del grupo canadiense Crash Test Dummies, Mmm Mmm Mmm Mmm, una de las favoritas del cortometrajista, que llevaba años queriendo incluir en un cortometraje "porque me encanta, tiene una atmósfera muy melancólica y quería que fuera fundamental, que estuviera sonando todo el rato y tuviera peso narrativo". A ello se unió una historia creada por él sobre bullying, "los nerds, los empollones, lo que sufren por ser diferentes, por tener otras aficiones y no ser los machos alfa de la clase. Junté esos dos conceptos y empecé a imaginar el corto", que en 8 minutos cuenta la historia de Marciano, esta vez utilizando su voz como narrador de este cuento para adultos y sin dársela a los personajes.

Otro fotograma del corto animado de Alex Rey / INFORMACIÓN

"El problema es que al terminarlo me di cuenta de que no podía usar la canción porque no tenía los derechos", ríe el director del corto, que para evitar tirarlo a la basura se dirigió directamente a los Crash Test Dummies: "Se me ocurrió escribir al Instagram del grupo contándoles la historia y diciéndoles que la canción era fundamental -el grupo también aparece animado en el cortometraje- y les pedía permiso para usar la canción en una versión donde otro músico la interpretara y yo la cantara. Sorprendentemente, me dieron permiso. Les mandé varios fotogramas y aceptaron, el cantante, superamable, me firmó todo, y les enviaré una copia en dvd. Me la jugué y me salió bien", explica el cortometrajista.

Otros proyectos

Pobre Marciano se proyectará en el festival de Ottawa entre el 24 y el 28 de septiembre. Mientras tanto, Periquitos continúa por festivales internacionales y Alex Rey sigue desarrollando otro proyecto de serie, además de Sábado, sabadete, para la que intentará buscar socios en el foro Iberseries.