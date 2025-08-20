Josi Alvarado, premiada con una obra que reinterpreta el mito de Frankenstein
La autora alicantina logra el primer premio del IX Certamen de Textos Breves Francisco Nieva con "My monster just cares for me"
La dramaturga alicantina Josi Alvarado se ha alzado con el primer premio del XI Certamen de textos teatrales Francisco Nieva, otorgado ex aequo el pasado fin de semana, con el texto My monster just cares for me, una pieza breve de teatro de títeres en el que reinterpreta el mito de Frankenstein e imagina qué llevó a Mary Shelley a crearlo.
El texto se ha impuesto en un concurso al que se ha presentado una gran cantidad de piezas cortas de gran calidad e innovación dramatúrgica, según los organizadores de esta convocatoria, la única dedicada a teatro de títeres y objetos. Creada en honor al dramaturgo Francisco Nieva para estimular la creación teatral y organizado por el Centro Dramático Rural de Mira, en colaboración con la Fundación SGAE, el texto será publicado por la editorial Antígona.
Bajo un título que recuerda a la canción de Nina Simone, la autora elucubra sobre cuál fue la verdadera razón que impulsó a Mary Shelley a crear su famoso monstruo y llega a la conclusión de que los abortos que sufrió tuvieron mucho que ver en su intento irracional de devolver vida a lo que ya está muerto. "Siempre dicen que Mary Shelley escribió Frankenstein en una casa de campo bajo una tormenta, pero mi versión es que lo hizo después de sufrir varios abortos y hago una metáfora sobre ello", indica Alvarado, que llama la atención en su texto sobre el duelo perinatal, "al que se da muy poca importancia", y su invalidación por parte de del sistema sanitario.
Esta es la primera incursión de la alicantina en el teatro de títeres para adultos, una disciplina "en auge, ahora que parece haber terminado la moda de la autoficción", señala la galardonada, a quien le "encantaría" llevar a escena la obra.
Otros proyectos en marcha
La ganadora del Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado para textos escritos por mujeres y candidata a los premios Max en varias ocasiones ha publicado recientemente Adelas y Bernardas, una carta de Matricidio, una comedia negra fruto del XI Laboratorio de Escritura Teatral de la Fundación SGAE que presentará a diversos productores en la próxima feria de artes escénicas de Valladolid, Mercartes.
Mientras tanto, su texto Troianes, Fucking Nowhere, producido por el IVC, y candidato a los Max este año como mejor versión, se está preparando para su publicación en castellano el próximo mes de noviembre por la revista internacional Estreno.
Otros textos de Josi Alvarado que siguen recorriendo los escenarios son Llévame a Benidorm, candidato a los Max como espectáculo revelación, que continuará su gira durante el próximo otoño en Andalucía y La Tarara, que será repuesta en noviembre en el Teatro Círculo de Benimaclet (València).
