Qué hacer en Alicante: descubre El Muelle Live, el nuevo espacio de música y cultura del Puerto

Alicante tiene nuevo corazón en el Puerto. Se llama El Muelle Live y desde este verano abre sus puertas como un espacio único donde música, arte, deporte, gastronomía y creatividad se dan la mano frente al Mediterráneo. Situado en el Muelle 12 de Levante, con capacidad para más de 8.000 personas, este recinto nace con la vocación de convertirse en un referente cultural y de ocio a nivel nacional, abierto todo el año.

The Beginning – Primer Viaje

La inauguración oficial será el 20 de septiembre, cuando El Muelle Live luzca al completo con su diseño definitivo. Pero antes de esa fecha, el espacio ya ha comenzado a latir con una programación especial que se ha bautizado como The Beginning – Primer Viaje. Un calendario de conciertos y actividades que funcionan como escalas de esta travesía cultural, en la que cada noche se abre una nueva ventana al arte, la música y la emoción.

Principales escalas hasta la inauguración, con apertura de puertas a las 19.00h

📅 22 de agosto — Mercedes Cañas + Kokedama DJ

Una de las jóvenes voces más prometedoras del pop español abre la primera escala de The Beginning. Mercedes Cañas conquistará con su frescura, sus letras cercanas y su energía en directo, en una velada que se inicia con la sesión de Kokedama DJ, poniendo ritmo a la noche alicantina.

📅 24 de agosto — James + La Habitación Roja + Jes DJ

La icónica banda británica James, autora de himnos generacionales como Sit Down o Getting Away With It (All Messed Up), regresa a España para ofrecer una de las citas indies más esperadas del verano. Le acompañan los valencianos La Habitación Roja, referentes del indie nacional, y la sesiones de la alicantina Jes DJ.

📅 28 de agosto — Pica Pica + Suzukid DJ

El grupo infantil más popular de España llega a Alicante con su energía y sus canciones que hacen cantar y bailar a toda la familia. Una tarde pensada para grandes y pequeños también con la sesión de Suzukid DJ.

📅 5 de septiembre — Kiki Morente

El cantaor granadino, heredero de una de las sagas más influyentes del flamenco, llega a El Muelle Live para ofrecer un espectáculo íntimo donde tradición y modernidad conviven con su sello personal.

📅 6 de septiembre — YSY A

Uno de los nombres más emergentes del panorama musical actual, con un directo lleno de frescura y potencia que conecta con la nueva generación de públicos.

📅 19 de septiembre — Marta Santos + Jes DJ

La cantante y compositora madrileña, con una voz personalísima y letras cargadas de emoción, ofrecerá un concierto enmarcado en los últimos compases de este viaje inaugural. La noche se completa con la sesión de Jes DJ.

🎤 Y en octubre… el viaje continúa

El Muelle Live no se detiene tras su inauguración. Octubre arranca con fuerza y grandes nombres:

📅 4 de octubre — Beret

El cantautor sevillano que fusiona pop urbano y reggae, conocido por éxitos como Lo Siento y Vuelve, subirá al escenario de El Muelle Live para emocionar al público con sus canciones convertidas en himnos.

📅 5 de octubre — Malinche Symphonic

La espectacular versión sinfónica del musical creado por Nacho Cano, que revisita la historia de amor y mestizaje entre Malinche y Hernán Cortés con una producción impactante y llena de energía.

📅 12 de octubre — Ana Belén

Una de las grandes voces y referentes de la música española, con una carrera icónica y un repertorio que forma parte de nuestra memoria colectiva, ofrecerá la gira MÁS D ANA en el corazón del puerto.

📅 18 de octubre — RumbaViva Fest

Un festival vibrante y lleno de ritmo que reunirá a lo mejor de la rumba, el flamenco y la fusión mediterránea en una jornada festiva frente al mar, con Gipsy Kings, Las Migas, Los Manolos, Uña y Carne, y muchos más.

Y esto es solo el comienzo. Poco a poco se irá completando la agenda con nuevas actividades que seguirán dando vida a El Muelle Live, convirtiéndolo en un punto de encuentro imprescindible en la ciudad y la provincia.

Un espacio vivo, abierto al Mediterráneo

Cada jornada en El Muelle Live va más allá de la música o la cultura: también es un viaje de sabores. En todos los eventos ofrece una zona gastronómica con una propuesta variada y cuidada, donde siempre hay algo nuevo y cada experiencia es única. Los puestos El Muelle Street se convierten en una cita imprescindible, con opciones que van desde la cocina mediterránea más auténtica hasta propuestas gourmet internacionales, en un ambiente vibrante y frente al mar. Un lugar ideal para descubrir, compartir y disfrutar de la gastronomía en todas sus formas.

El Muelle Live no es solo un recinto: es un lugar que late al ritmo de la ciudad y que, durante todo el año, albergará un programa de eventos culturales, creativos, artísticos, deportivos y de ocio. Un espacio que celebra la diversidad mediterránea, la cultura nacional e internacional y el carácter siempre cambiante de Alicante, manteniéndose en constante movimiento, como las mareas que bañan su muelle.

Ubicación

