El alicantino Enrique Jordá posa su "Pegasus" en Transilvania

Pegasus, un caballo alado realizado con varillas de acero, reposa desde hace unas semanas en el bosque transilvano. La pieza en forma de escultura es obra del artista y restaurador alicantino Enrique Jordá, que ha participado en el Transylvania International Sculptor's Camp, un simposio de escultura organizado en Rumanía por el artista local Cosmin Hiristea realizado en el balneario-resort de Balvanyos.

Jordá, conocido y muy premiado por esculpir sus proyectos sobre hielo, ha sido uno de los quince artistas seleccionados entre un centenar de propuestas de todo el mundo para participar en este simposio de dos semanas de duración al aire libre en ese entorno natural, cuyas esculturas quedarán instaladas allí de forma indefinida.

La escultura finalizada / Makara Lehel

Para el proyecto, Jordá ha realizado su primera obra en metal y, como es habitual en su trabajo, se ha inspirado en la mitología clásica."Mi obra es una reinterpretación del caballo mitológico Pegaso, conocido por su velocidad, su vínculo con la inspiración y su capacidad de elevarse hacia los cielos, simbolizando libertad y creatividad", explica el artista, que construyó su pieza "sugiriendo la forma a través de la línea, con formas simples, mediante varillas de acero entrecruzadas. Esta técnica permite crear estructuras resistentes y duraderas, ideales para exteriores donde las varillas recrean la superficie y sugieren volumen, logrando una pieza que combina estética y resistencia".

A Jordá y al resto de participantes le fueron proporcionados los materiales y la maquinaria para trabajar in situ en el proyecto, emplazado en medio del bosque de Transilvania, famoso por sus piscinas naturales y donde es frecuente la presencia de osos.

"La zona es una maravilla y mi escultura se ha ubicado en la terraza del balneario, desde donde se pueden disfrutar vistas espectaculares del entorno. Esta oportunidad de crear junto a otros talentosos escultores y estar en un lugar tan inspirador ha sido una experiencia enriquecedora y memorable", comenta el alicantino.

El escultor Enrique Jordá, durante el proceso de creación de la obra / INFORMACIÓN

Próximos proyectos

En la actualidad, Enrique Jordá ya macera nuevos proyectos de esculturas en hielo y prepara su participación en otro simposio escultórico de madera en La Bresse, Francia, el Festival International de Sculpture Camille Claudel, donde ya ha sido confirmada su presencia para mayo de 2026.

En este lugar, al que ya ha acudido en tres ocasiones, esculpirá su obra El espacio de la felicidad, ya esbozada, que simboliza el difícil equilibrio necesario para lograr la armonía social.

Además, prevé presentar una exposición de pintura en la Casa de Cultura de L'Alfàs del Pi en el primer trimestre del próximo año.