El MACA exporta su arte al IVAM

Por primera vez, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) llevará una exposición completa de producción propia al Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). Se trata de la muestra Burning Village, de la artista norteamericana Kara Walker, que aún se puede visitar en el museo alicantino hasta el 6 de septiembre, y que se trasladará después al centro valenciano para exhibirse hasta febrero de 2026.

Aunque en otras ocasiones obras del MACA han sido expuestas en el IVAM para participar en diversos proyectos expositivos, especialmente piezas de los alicantinos Eusebio Sempere o de Juana Francés, esta es la primera exposición en itinerancia que presenta en el museo valenciano tal y como fue concebida en el MACA y, además, de una artista internacional.

La muestra, creada a partir de la colección Jenkins-Romero donada al MACA en 2021 y comisariada por la conservadora del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, Rosa Castells, se instalará en el IVAM del 25 de septiembre hasta el 22 de febrero de 2026.

Una de las más visitadas

Se da la circunstancia de que Burning Village ha sido ya vista en Alicante por más de 44.000 personas (44.296 visitas desde su inauguiración el pasado 28 de febrero) y se ha convertido en una de las propuestas más visitadas en la historia del museo.

Todo ello pese a que el arte que propone Kara Walker, con toda su belleza, no es ligero ni acomodaticio. La esclavitud, la discriminación racial, la violencia, la sexualidad o la explotación son temas centrales de su obra, que en Burning Village se materializan a través de 44 piezas, 31 de ellas donadas en propiedad al museo y 13 obras depositadas para esta exposición que viajaron desde Nueva York, que la convierten en la mayor realizada hasta la fecha en España de esta artista afroamericana.

Rosa Castells recuerda que indagar en Walker es una tarea necesaria. "Su obra no es fácil ni complaciente y aun así el público responde ante una obra que le interpela directamente, de forma incómoda, poniendo de manifiesto que el arte contemporáneo cuestiona los problemas de su tiempo y en él se reconoce el visitante. Esta exposición ha permitido al museo convertirse en espacio de encuentro y construir espacios de reflexión y crítica", explica Castells.

Inauguración de la exposicion de Kara Walker en el MACA en febrero / Jose Navarro

El MACA, además, ha desarrollado un importante programa de actividades complementarias sobre la obra de Walker a lo largo del año que han atraído a cerca de un millar de participantes y prepara, como broche de oro a la exposición, una fiesta de clausura el próximo sábado, 6 de septiembre.

La colección

La donación al MACA de cerca de 300 obras por parte de los coleccionistas Javier Romero y Michael Jenkins en 2021 es un enorme regalo a la ciudad del que apenas se ha visto una parte. Una colección que no deja de generar nuevas miradas al mundo desde el arte. Esta es la tercera exposición que el museo presenta de los fondos Jenkins-Romero, cuyo contenido ha influido en la línea ascendente del museo en el número de visitas, que el pasado año superó por primera vez las 100.000 personas anuales.

Por otra parte, parte de la colección Jenkins-Romero participará a su vez en otra próxima muestra que prepara el IVAM, Habitar las sombras, una exposición donde el blanco y negro tiene una carga poética que sirve para reflexionar sobre la memoria, los silencios y los espectros que habitan lo cotidiano y lo político.

La artista

Kara Walker (Stockton, California, 1969). Creció en Atlanta desde los trece años. Se licenció en el Atlanta College of Art en 1991 y obtuvo un máster en la Rhode Island School of Design en 1994. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Fellowship Award (1997) y el United States Artists Eileen Harris Norton Fellowship (2008). Ingresó en la Academia Americana de las Artes y las Letras en 2012 y fue nombrada académica honoraria de la Real Academia de Arte de Londres en 2019.

Audiovisual de Kara Walker en el MACA / INFORMACIÓN

Su obra aborda temas de violencia, identidad, raza y sexualidad en el contexto de la herida psicológica todavía vigente causada por el trágico legado de la esclavitud, presentando una visión crítica del pasado histórico y examinando los estereotipos raciales y de género en nuestra sociedad actual.

Conocida por su trabajo de siluetas recortadas en papel, inspiradas en la tradición histórica de los retratos de sombras victorianos, en el teatro de sombras o en las linternas mágicas, Walker utiliza, en trabajos de gran belleza formal, el lenguaje de la sátira y los arquetipos para revelar las contradicciones del concepto que una nación tiene de sí misma, al tiempo que arroja una mirada subversiva muy lúcida sobre las alusiones histórico-artísticas que influyen en sus obras, ha indicado Castells.

A través del dibujo, el grabado, la escultura, el vídeo y la instalación, la artista explora la representación de la noción de raza en el arte moderno y contemporáneo, así como la necesidad de establecer nuevas narrativas que desafíen la manera como miramos y entendemos la historia. Las imágenes en la obra de Walker, tomadas tanto del realismo histórico como del espacio fantástico de lo imaginado, seducen por su desgarro emocional, la fuerza intelectual que abrigan y su extraordinaria belleza visual, ha añadido la comisaria de la muestra.