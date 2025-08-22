Benissa en Corto desvela sus invitados

Benissa en Corto, el nuevo festival de cine en la Marina Alta, arranca su primera edición el próximo 1 de septiembre con un importante número de personalidades del mundo del celuloide que desfilarán por su particular alfombra roja, como ha señalado la organización del certamen, que se celebra hasta el 6 de septiembre.

Entre los profesionales y artistas del panorama audiovisual y la industria cinematográfica se encuentra ya confirmada la presencia de Antonia San Juan, madrina del festival, Esteban Crespo, Alberto Ammann, Clara Méndez-Leite, César Mateo, Rafa Álamos, Larry Balboa, Fernando Corral, Sergio Checa, Alicia Fernández, Laura Arjona, Miguel Ángel Olivares, Cuca Escribano, Bárbara Hermosilla, Helher Escribano, Rosa Catalán, Morgan Blasco, Rodrigo Poisón, María Almudéver, Vanesa Cano, Xavi Pastor, Vanesa Romero, Armando Soneira, Michele De Vicenti, Saida Benzal, Javier Bódalo, Rafa Fernández, Carolina Bona, Javier Martínez y Fran Jiménez, entre muchos otros invitados especiales.

Se sumarán a esta cita algunos nombres de última hora vinculados a los cortometrajes seleccionados y premiados en la presente edición, lo que convertirá la velada en un punto de encuentro para celebrar el talento emergente y consolidado del cine español.

45 cortometrajes seleccionados

El festival, impulsado por el programador Pedro Font, la actriz María Mas y el guionista Raúl Martínez, ha seleccionado un total de 45 cortometrajes, de los más de seiscientos recibidos en su primera convocatoria, entre los que se encuentran cineastas consolidados como Javier Fesser (Depredador), la propia San Juan (La paciente desconocida de Freud) o Santiago Requejo (24 Siete), además de nombres destacados de la provincia de Alicante como Álvaro G. Company (Maruja y Adiós), Lucía Forner (Berta), Sergio Checa (Frío en las manos) o Vanesa Romero (Sexo a los 70).