Curts de Moscatell, diez años de cortos con recompensa de la Academia de Cine

La Mostra Curts de Moscatell de Teulada está de celebración este año. Además de cumplir diez años de amor al cine en formato corto, ha sido designado este año como festival calificador para los Premios Goya de la Academia de Cine, por lo que el cortometraje de ficción que logre el primer premio tendrá acceso a la preselección para optar a los galardones del cine español.

"Para nosotros, que somos un festival pequeñito y humilde, de poco presupuesto, es la bomba que nos consideren festival que califica para los Goya. Hay unos cincuenta festivales en España que lo son y esto nos pone en el foco", destaca su director, Joan Llobell, que organiza junto a la Associació Cultural Amics de Teulada cada edición, ahora con el respaldo del Ayuntamiento de Teulada y del Auditori Teulada-Moraira.

Fernando Cayo en el corto "Leonardo", rodado en Alicante / INFORMACIÓN

La muestra se celebra del 25 al 29 de agosto con novedades, como un homenaje al actor Fernando Cayo, que presentará junto al equipo el corto Leonardo, que protagoniza con Roo Castillo, de producción alicantina, rodado en Benitatxell y dirigido por Álvaro G. Company y Meka Ribera, y llevará a cabo una clase magistral abierta al público, todo ello días antes del reconocimiento en la gala de clausura del viernes, que será conducida por el actor y cómico de Dénia Óscar Lasarte, nominado a mejor actor en la última edición de los Goya por ¿Es el enemigo? La película de Gila.

La décima edición de Curts de Moscatell, cuyo cartel rinde homenaje a los 50 años del estreno de la película Tiburón, se inaugura el próximo lunes con la presencia de Vanesa Romero, que presenta su cortometraje Sexo a los 70, y se inicia la proyección de los primeros cortometrajes, que se exhiben hasta el jueves en el Auditori Teulada-Moraira, a las 20.30 horas, con entrada libre.

Cartel de la décima edición de la mostra, que homenajea a ls 50 años de "Tiburón" / INFORMACIÓN

El miércoles también se presenta otro cortometraje alicantino -Ciao , Quico!, de la dianense Olga Merino- con la presencia del equipo de la película y el actor local Xavier Pastor, mientras que el jueves se desarrollará una mesa redonda a las 18.30 horas bajo el título Hacer cine en Alicante, organizada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, en la que participan destacados nombres del audiovisual alicantino, como Adán Aliaga y Luis E. Pérez, director y guionista de la serie Favàritx de HBO Max; David Valero, director de la película Enemigos, producida por Prime Video; y el actor Morgan Blasco, que actúa en ambas producciones.

El certamen, que limita a alrededor de trescientos los cortometrajes que recibe "porque no damos abasto", indica Llobell, ha seleccionado veinte trabajos que aspiran a alguno de los premios en cinco categorías, que suman 3.000 euros, siendo el de temática libre el de mayor cuantía.

Los cortometrajes finalistas

Insalvable (Javier Marco) La mort (Jesús Martínez) Piedra, papel o tijera (Miguel A. Olivares) Quejío de loba (Andrea Ganfornina) Maruja (Álvaro G. Company) Còlera (José Luis Lázaro) Depredador (Javier Fesser) Donde se quejan los pinos (Ed Antoja) El lado más bestia de la vida (José A. Campos) La fuerza (Cristina y MJ Martín) Líbranos del mal (Andrea Casaseca) Medusas (Iñaki Sánchez Arrieta) Sexo a los 70 (Vanessa Romero) Tú, no (Marta Albert González) Pipiolos (Daniel Sánchez Arévalo) Flors de plàstic (Adán Aliaga) Ciao, Quico! (Olga Melero) Leonardo (Meka Ribera y Álvaro G. Company) Discordia (Álvaro Amate) El perverso mundo de los cubitos de hielo (Joaquín Górriz)

Cortometrajes de Adán Aliaga y Javier Fesser / INFORMACIÓN

Un público fiel

El director de la Mostra Curts de Moscatell indica que esta cuenta con un público fiel que aúna a medio millar de personas procedentes, especialmente, de distintas localidades de la Marina Alta, pero, por su carácter internacional, también recibe cerca de un tercio de las películas de otros países como, este año, de Francia, Irán, México, Canadá, Brasil, Alemania o Portugal.

Una vez concluya la décima edición, y con el certificado de festival calificador para los Goya, Joan Llobell prevé que para la próxima década el certamen "abrirá la mano para recibir más cortometrajes" y confía en aumentar el presupuesto, hasta ahora "modesto".