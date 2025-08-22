Exposición de arte digital en Alicante

El espacio Quo Real Estate de Alicante acoge la muestra "Ctrl+Z" de los artistas emergentes Jorge Hernández y Manuela Lourido

Obras de la exposición &quot;Ctrl + Z&quot; en Alicante

Obras de la exposición "Ctrl + Z" en Alicante / INFORMACIÓN

África Prado

África Prado

Ctrl + Z es el proyecto de dos jóvenes artistas emergentes de Alicante, que unen en una exposición sus ilustraciones de arte digital con el apoyo de Pepe Picó.

Jorge Hernández y Manuela Lourido son dos creadores que se conocen estudiando ilustración en la EASD de Alcoy. Ambos se especializan en arte digital, cambiando el lápiz y papel por medios como una tableta gráfica conectada a un ordenador, que amplía las posibilidades de experimentar con técnicas y estilos.

Con Ctrl + Z buscan expresar la variedad del arte digital y su valor. El catálogo de 26 obras tiene piezas trabajadas de manera conjunta que invitan a seguir a dos protagonistas por distintos escenarios. Y piezas individuales inspiradas en la música y la F1.

Noticias relacionadas y más

La exposición se puede contemplar en Quo Real Estate de Alicante hasta el 5 de septiembre, en horario de lunes a viernes, de 10 a 14 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents