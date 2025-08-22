El grupo británico James visita Alicante

El supergrupo británico, en el Puerto de Alicante

Tras el éxito de la última edición de las Noches Mágicas celebradas en los Jardines de Abril de Sant Joan, el festival echa el cierra en El Muelle Live del Puerto de Alicante este domingo con el supergrupo inglés James. Compuesto por nueve miembros procedentes de Manchester que brindan un excelente rock alternativo, la banda tiene una extensa e intensa carrera musical que empezó a primeros de los 80 y hoy, varias décadas después y con algunos cambios entre sus componentes originales, siguen con la misma fuerza y carisma del principio donde triunfaron con temas como Say Something, Sit Down o Come Home. Curiosamente hace poco lograron, en los 42 años que llevan en la música, su primer nº 1 en el Reino Unido con la canción Yummi, algo que les ha dado una especial energía para regresar a los escenarios de diversos puntos de Europa con su reciente álbum Be Opened by the Wonderful, como harán este domingo a las 22 horas. Antes, a las 20 horas, el grupo valenciano La Habitación Roja, una de las bandas de referencia en la escena indie-rock nacional, se subirá a este escenario para repasar algunos de sus mejores temas en tres décadas de carrera. El Muelle Live, Alicante.

Nostalgia milenial y música disco de los noventa

Aréa 12 regala este fin de semana dos días con un buen puñado de artistas de los últimos años. Este viernes, a partir de las 20.30 horas, llega Nostalgia Milenial que trae a escena nombres como la cantante Merche, con una carrera de más de 20 años plagada de éxitos. Desde la O T llegan tres cantantes: la eurovisiva Beth, que además de su famoso Dime tiene otros muchos temas; el valenciano Alejandro Parreño que con el tiempo se ha convertido en un excelente músico o Natalia, que lleva más de 20 años en los escenarios. Henry Mendez lleva su Tiburón, que le encumbró hace años, y King Africa hará estallar la Bomba o nos hará bailar con Paquito el Chocolatero. La calma la pone el grupo Melocos con sus clásicos conocidos por todos, Raúl demostrará que sigue siendo aquel ídolo que Soñaba su boca encandilando a miles de fans, y Angy pondrá el ritmo bailable y contagioso como también hará otra popular cantante, María Isabel, que ganó Eurojunior con Antes muerta que sencilla. También actúan Eva Martí y Marian Dacal, que junto a Bangra, Gusanito, Jumper Brother y D.J. Teto cierran el cartel.

King Africa / INFORMACIÓN

El sábado, mismo lugar pero a las 20 horas, llega una explosión del mejor sonido disco de los noventa con Love the 90’s. Por aquí pasará un desfile de grandes nombres de este género como Safri Dúo, Haddaway, Alexia, La Bouche, Piropo, Jenny, de Ace of Base, Nicky Frenh, Jumper Brothers, Kriss Orue, Double Visión y la guinda al pastel la pondrá el incombustible Chimo Bayo, dj valenciano y líder del sonido mákina español que tras muchos años en la cima de los platos todavía sigue enganchando con «exta sí, exta no, esta me gusta, me la como yo». La gala estará presentada por una de las grandes figuras de las ondas y las pistas de baile como es Fernandisco. Una jornada que logra año tras año que esta sea la cita musical más esperada por los amantes del sonido de los noventa. Multiespacio Rabasa, Alicante.

Bandas sonoras del cine de los 80 en Ondara

Las bandas sonoras de grandes clásicos del cine de los 80 como Regreso al Futuro, Conan, Rocky o Depredador, entre otros, sonarán en directo el sábado a las 23:00 horas en el concierto 80 y ¡Acción!, en Ondara. Un espectáculo sinfónico de gran formato interpretado por la Universal Symphony Orchestra, dirigida por José Martínez Colomina, y que pondrá punto y final a la séptima edición de Sonafilm, el Festival de Música de Cine Marina Alta. El compositor estadounidense Vince DiCola, autor de la música de Rocky IV (1985) y Transformers: The Movie (1986), acudirá al evento. Plaza de Toros de Ondara.