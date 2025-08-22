Si yo hubiera sido surfista

El pasado dieciocho de agosto, lunes, después de volver sacrificadamente de la playa por la avenida de Bruselas a última hora de la tarde, me senté un rato en el sofá, puse la tele y me paré en el canal que por enésima vez daba el documental sobre Andrés Iniesta (el de Fuentealbilla), y en donde por enésima vez salía el gol que nos dio el mundial. Siempre que ponen ese gol me quedo a verlo hasta el final, no sea que alguna vez Andrés (el de Fuentealbilla) lo tire fuera, o le piten fuera de juego, o se la pare el portero holandés Stekelenburg. Me pasa lo mismo también cada vez que veo a Fermín Cacho dando el acelerón en la última curva del mil quinientos en Montjuic en el noventa y dos, que pienso que puede que no aguante, que se desfondará en la recta, que le ganará El Guerrouj en el último suspiro. En cambio, cuando alguna vez salen las imágenes en las que Pedro Delgado llega tarde a la salida de la contrarreloj de Luxemburgo en la jornada inaugural del Tour , sé que llegará tarde siempre, cien por cien, sin remisión, no tengo duda (aunque hay que decir que tanto Iniesta como Cacho atravesaron fuertes episodios depresivos, mientras que Perico parece siempre dispuesto a tomarse otro tinto de verano. El despiste está injustamente subestimado, cuando es un claro síntoma de relajación mental, un mecanismo emocional de los inteligentes para hacer ver que nada es para tanto y que todo está sujeto al azar)

En esas estaba oyendo la peripecia vital de Iniesta (el de Fuentealbilla), digo, cuando empecé a pensar en por qué yo no pude ser surfista. Habiéndome criado en Alicante, y siendo delgado, fibroso, con motricidad fina en piernas y brazos y rubio, tez morena y ojos claros, lo tenía todo para que mi madre hubiera caído en la cuenta y me hubiera apuntado al club de regatas de la Albufereta y así poder aprender a ser regatista, remero o surfista y así conocer los secretos de las olas para poder ganarme la vida compitiendo en Tarifa, en Nazaré o en Malibú, rodeado de americanas rubias, bebiendo mojitos todo el día y oyendo a los Beach Boys. Pero no, amigos, no: mi madre no solo no me apuntó a ningún club de regatas, sino que me sacaba a mitad de agosto de la playa de San Juan y me llevaba todos los veranos a un pueblo de La Mancha (podría ser Campo de Criptana, o Villanueva de los Infantes, o Moral de Calatrava. O quizás Valdepeñas, incluso) rodeado de viñas y de olivos y donde desaprendía rápidamente todo lo aprendido durante el año. Dejaba de lado la dieta mediterránea y sus ensaladitas y me ponía morado de porras y churros, de pisto manchego, de berenjenas y de mantecados. Digamos que mi madre hizo conmigo lo mismo que el padre de Iniesta empeñándose en llevarlo a La Masía, solo que al revés. Iba claramente para gran surfista pero todos los veranos acababa bailando en la plaza en las fiestas de la vendimia, y con tres kilos de más. Para compensar, desde siempre la playa de San Juan se llena todos los años de castellano-manchegos. Uno pega un zapatazo en agosto en el paseo y por cada alicantino de pro te aparecen cuatro castellano-manchegos. De Ciudad Real, de Almansa, de Albacete, de Puertollano. San Juan es una playa popular donde en el mismo metro cuadrado de primera línea de playa cabe un notario de Consuegra, provincia de Toledo, un ejecutivo de Madrid del distrito de Arganzuela y una familia del centro de Toulouse que iba a Barcelona pero se despistó en la salida de la autopista (¿ven?). Es verdad que no tenemos el glamour de Marbella ni el señorío de San Sebastián, pero nos sobra inclusión.

Si yo hubiera sido surfista seguro que estaría renegando ahora del pádel-surf, ese remiendo lastimoso para que los que ya tenemos una edad nos engañemos pensando que aún hay vida, aunque no haya esperanza: el otro día iba erguido en la tabla, a mi máxima velocidad de crucero posible y mientras oteaba el horizonte en busca de respuestas (voy buscando una respuesta/ que lleva el viento/ voy detrás de las tormentas/ y no la encuentro, dice otro Iniesta, Robe, en su canción Camino de las utopías) cuando me adelantó por la izquierda una señora de unos setenta y tantos años con un moreno espléndido y unas pantorrillas que había que verlas, duras como piedras. Ante eso solo cabe persignarse, aceptar la derrota lo más dignamente que se pueda y salir corriendo, a poder ser en dirección a ultramar, a abandonarse. En fin: por culpa de mi madre tuve que aprender a surfear entre gavillas, majuelos y encinas, e intentar encontrar respuesta a algo que aún no sé muy bien lo que es. En ello estoy. Pero es que de vez en cuando me despisto, eso también.