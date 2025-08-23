Manzanares y Camarón, amistad entre genios

El pasado mes de julio se cumplían 33 años de la desaparición de la voz por excelencia del flamenco moderno. José Monge Cruz, Camarón de la Isla, se apagaba para siempre dejando un legado artístico corto pero intenso. Se rompía el quejío dejando al flamenco huérfano de una de sus mejores voces en toda la historia. Entre sus amigos, uno de los que mas le lloró fue el maestro Manzanares, unido a Camarón desde el primer día que se conocieron. Su gran relación con el rey del flamenco y con guitarristas como Tomatito fue una de las más conocidas, aunque no fue la única. Manzanares fue también muy amigo de Lola Flores y de su hija Lolita, otra de esas amistades para enmarcar.

Y es que a Manzanares siempre le gustó el flamenco. Es la música que hace soñar a los toreros con su faena perfecta: una plaza como la Maestranza de Sevilla, una guitarra de fondo y la voz de Camarón cantando una sinfonía perfecta ante un toro y un torero. Así se le da forma a un sueño. A buen seguro que el 99 por ciento de los toreros firmarían por hacer realidad un sueño así. Seguramente, más de una noche de bohemia, Camarón le cantó a Manzanares mientras toreaba de salón o en el campo y seguro que en más de una ocasión el maestro enseñó a torear al genio flamenco.

Cuentan que a Manzanares no le costó mucho llegar hasta Camarón, porque más bien fue el propio Camarón quien quiso conocer a uno de sus ídolos. Y es que el artista flamenco más importante de la historia (con permiso de Manolo Caracol o Antonio Mairena) quiso ser torero, un hecho que mucha gente no sabe. Lo intentó en su juventud, aunque aquella fue una aventura de corto recorrido. Pronto se dio cuenta de que su portentosa voz le estaba llamando para ser uno de los iconos musicales del siglo y posiblemente la mejor voz en su género a la altura de Sinatra o Pavarotti, cada uno en su mundo y en su tiempo.

La química entre Manzanares y camarón fue instantánea. Dicen quienes los conocieron que los dos se entendían a la perfección: a Camarón le encantaba escuchar a Manzanares hablar de toros y al maestro le faltaba tiempo para oír todo lo que Camarón contaba y cantaba del mundo flamenco. Manzanares le invitaba a tentar, Camarón en ocasiones salía a torear y en otras cantaba al son de la muleta del maestro alicantino. Quienes eran testigos enmudecían de emoción cada vez que esto sucedía. Era como ver la perfección del toreo y del cante allí mismo. Y cuando Camarón actuaba, Manzanares no dudaba en estar allí. Así los retrató a los dos en Benidorm allá por la década de los noventa, el fotógrafo alicantino, Antonio Vigueras, otro maestro detrás del objetivo. Según lo recuerda el propio Vigueras, «aquella noche en Benidorm no cabía un alfiler, estaba llena la plaza y Manzanares llegó con una camisa de verano muy flamenca ancha, como se llevaba en la época, porque todo lo que se ponía le caía bien. Los dos se fundieron en un abrazo eterno y empezaron a hablar y cantar. Tras la actuación de José, los dos se quedaron disfrutando de la noche con más músicos como Tomatito y ahí surgió la foto que les hice. Una foto que lo cuenta todo». Lo demás ya solo lo saben ellos.

Vigueras tuvo la gran suerte de poder estar presente en una de esas noches de bohemia y arte y tuvo el talento de captar ese momento mágico entre ambos. Dos de los artistas más importantes de su generación relajados y pasándolo bien. Todo un lujo que por fortuna ha quedado reflejado en un retrato que está presente en muchos bares y peñas taurinas de toda España y que es una de las grandes fotos personales de Vigueras.

Hoy ya no están con nosotros ninguno de los dos, pero su recuerdo sigue vivo y presente en cada aficionado, en cada flamenco. Y es que cuando dos estrellas se juntan, su luz es eterna, como lo es el arte de Manzanares y como lo será para siempre la voz de Camarón, más de moda que nunca. Dos genios unidos por el arte, la amistad y la vida.