HOP!, cinco días de circo y teatro en la calle

La Finestra Nou Circ, premio al mejor espectáculo itinerante FETEN 2025, abre este lunes la novena edición del HOP!, el festival de artes escénicas del entorno urbano en Villena, que se celebra del 25 al 29 de agosto en la zona norte de la localidad, que gana un día respecto al pasado año y dos espectáculos más que ofrecer al público, todo ello de manera gratuita y en distintos espacios al aire libre.

El HOP! de Villena comenzó siendo un festival dedicado al circo y poco a poco ha ido ampliando su mirada a otras disciplinas como la danza y el teatro de calle. Su programación logra en cada jornada aglutinar a más de un millar de espectadores a diario.

Organizado por el Ayuntamiento de Villena y sufragado por este en un 80 por ciento, el festival cuenta con un presupuesto de alrededor de 50.000 euros, que le permite seleccionar muy bien los espectáculos de mediano formato y las compañías que participan en el cartel, en esta ocasión procedentes de la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Comunidad de Madrid, muchas de ellas premiadas por sus creaciones.

A Tempo Circ / INFORMACIÓN

Es el caso de la compañía inaugural valenciana, La Finestra Nou Circ, premiada en la 34ª edición de FETEN, que con sus excéntricos Pilots realizará un desfile este lunes en su vehículo a pedales a las 19 horas desde los jardines de Los Salesianos y recorrerá las calles hasta llegar al Recinto Ferial.

El martes es el turno de dos compañías alicantinas. Los Hermanos Barbini, con sus acrobacias imposibles, malabares que se confunden con los pájaros y equilibrios que desafían a la gravedad, mostrarán con pinceladas de humor La familia Barbini a las 19 horas en la Pirámide de la Plaza de Toros, mientras a las 22 horas, el Recinto Ferial acoge el espectáculo de circo acrobático R.E.M., de la mano de La Trócola Circ, nominado a los premios de las Artes Escénicas Valencianas y candidato a los Max, que ofrece un viaje al mundo de los sueños en clave de circo a través de malabares, verticales, acrobacia y portes acrobáticos entre 4 artistas y 4 camas.

"R.E.M.", de La Trócola / Gabriel Martínez Galán

Danza y circo de suspensión capilar

La danza contemporánea y el circo de suspensión capilar -se suspende del peso del cuerpo utilizando el cabello- se funden el miércoles con un dúo coreográfico que expande las posibilidades de la danza, A Tempo Circ, y su espectáculo 128 kgs., la suma del peso de sus dos intérpretes, que representan a las 19 horas y a las 20 horas, en la Pirámide.

Posteriormente, a las 22 horas, el Recinto Ferial, acogerá Collage, una exhibición de camas elásticas de BotProject, desde Cataluña, repleto de acrobacias, equilibrios y saltos que desafían la gravedad.

"El gran final", clown y teatro gestual de Bucreá Circus Clown / INFORMACIÓN

El jueves, Martini&Manzani regresa a Villena para ofrecer Mice (The Rat Circus), una representación contemporánea de la reinvención de la vida en un mundo postapocalíptico al estilo de Mad Max a través del circo, el clown y una estructura monumental, que tendrá lugar en el Recinto Ferial a las 19 horas. Ese mismo día a las 22 horas, la Pirámide de la Plaza de Toros acogerá la interpretación de El gran final, por Bucraá Circus, también desde Cataluña, que presenta una tragicomedia, con un gran final que no se puede desvelar, a través del clown y el teatro gestual tradicional.

Cavar una fosa para el espectáculo

La última jornada del festival, el 29 de agosto, arrancará a las 19 horas en la Pirámide de la Plaza de Toros, con Lupe y Pancho, interpretado porla Compañía Sin Fin, de Madrid. Una actuación de teatro de calle que aborda, en tono humorístico, el drama de la emigración.

Jimena Cavaletti presenta "B.O.B.A.S." / INFORMACIÓN

Como cierre, la valenciana compañía de Jimena Cavalletti interpretará B.O.B.A.S., acrónimo de Banda Orquestral Benéfica de Actos Sepulcrales, un espectáculo clown con música en directo, que tendrá lugar en las zonas verdes del lateral izquierdo del Parque del Mercado, a las 20.30 horas. El reto de esta representación -Premio FETEN 2024 al mejor espectáculo de calle, entre otros reconocimientos- es que deben cavar una fosa para recrear un entierro.