James conquista Alicante
Más de 3.000 personas asisten al primer concierto de la banda británica en Alicante celebrado en El Muelle Live
James, la banda de Manchester con cuatro décadas de música a sus espaldas, visitó este domingo por primera vez Alicante y lo hizo con un directo que derrochó honestidad en El Muelle Live, el nuevo espacio cultural frente al mar ubicado en el Puerto de Alicante que acaba de comenzar su andadura.
Más de 3.000 personas abarrotaron la explanada del Muelle 12 para ver a los autores de Sit Down, Sometimes o Getting Away With It (All Messed Up). Fue precisamente con esta última con la que estalló el primer gran momento de la noche: el segundo tema activó esa conexión colectiva que se mantuvo durante todo el concierto, con un público ya entregado desde el inicio. A partir de ahí, se sucedieron los himnos, alternados con cortes más actuales de sus últimos discos, en un repertorio pensado para los fans de siempre y los que han llegado más tarde.
