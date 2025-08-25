Nostalgia Milenial: el festival que convirtió Alicante en una máquina del tiempo a ritmo de los 2000

El pasado viernes, Alicante se convirtió en un portal al pasado. Más de 12.000 personas entraron en el Multiespacio Rabasa no solo con una entrada en la mano, sino con la ilusión de regresar a la década que marcó su adolescencia. Había camisetas de personajes de culto, pulseras fosforitas, disfraces de concursos televisivos y guiños a videojuegos y series que hoy son clásicos. Todo estaba preparado para una noche que no se parecía a ninguna otra: Nostalgia Milenial Fest.

Una cuenta atrás que abrió el libro de Shrek

El silencio se impuso de repente. En las pantallas gigantes apareció una cuenta atrás coreada al unísono por miles de voces. La expectación se transformó en rugido colectivo cuando, en la última cifra, se abrió paso una imagen icónica: el libro de Shrek. Y con él, la frase que encendió la máquina del tiempo: “Déjate de cuentos, que ya te lo cuento yo”.

Lo que vino después fue un torbellino de recuerdos. Fotogramas de Operación Triunfo, con la eterna imagen de Bisbal y Chenoa; la cabecera de Pasión de Gavilanes; las ocurrencias del Grand Prix; las carcajadas de Aquí no hay quien viva; y hasta los anuncios de las muñecas de Famosa. Cada aparición levantaba una ovación.

El montaje audiovisual recordó cómo, en apenas unos años, se pasó del walkman al discman y de ahí al MP3. Las melodías de Estopa, La Oreja de Van Gogh o Backstreet Boys se entrelazaban con escenas de Messenger, Tuenti y Fotolog. Aquellas redes sociales que marcaron el ritmo de la juventud volvían a brillar en la pantalla, como si nunca se hubieran apagado.

DJ Teto encendió Alicante con un arranque explosivo

Con el público ya entregado, apareció el primero en escena: DJ Teto. Desde lo alto de un escenario dividido en dos alturas, prendió la chispa con “Dile que bailando la conocí”. Y, al grito de “¡Milenials de España, dile que nos conocimos bailando en los dos mil!”, consiguió que el recinto estallara en saltos. Era la bienvenida definitiva a una fiesta en la que nadie se quedó quieto.

María Isabel: del “Mira niño” al himno de toda una infancia

La primera gran artista de la noche fue María Isabel. Comenzó con “No me toques las palmas que me conozco” y “Mira niño”, dos canciones que siguen despertando sonrisas. Pero guardó el golpe maestro para el final: desplegó un abanico y atacó los acordes de “Antes muerta que sencilla”. El público la acompañó como si volviera a estar frente al televisor en la final de Eurojunior 2004. El recinto vibró con uno de los himnos más recordados de la infancia.

María Isabel durante su actuación en el Nostalgia Milenial Fest de Alicante. / Instagram: @placesalicante

Alejandro Parreño y Natalia: “A tu lado” iluminó el cielo

El momento más emotivo de toda la noche llegó cuando ambos unieron sus voces para cantar “Mi música es tu voz”. Miles de linternas encendidas iluminaron el recinto, que se convirtió en un karaoke gigante al aire libre.

De Banghra a Gusanito: el Mediterráneo y el Caribe en una misma pista

Los siguientes en aparecer fueron Banghra, que transformaron el escenario en un espectáculo de color y movimiento. Sus ritmos orientales, combinados con coreografías sensuales, encendieron la pista de baile al instante. Durante unos minutos, Alicante se convirtió en una fusión de culturas donde los sonidos del Mediterráneo se mezclaban con la frescura exótica del grupo.

Tras una nueva descarga de DJ Teto, llegó el turno de los triunfitos. Primero apareció Alejandro Parreño, con ese pop melódico que definió los inicios de los 2000 y que aún conserva la frescura de aquellos años. Poco después se sumó Natalia, que desplegó un repertorio en el que mezcló recuerdos y actualidad. El público estalló cuando interpretó “Vas a volverme loca” en una versión electrónica que sacudió a toda una generación, coreada a pleno pulmón como si el tiempo no hubiera pasado.

Raúl: tres himnos y una ovación interminable

El clímax de esta parte de la velada llegó con Raúl, que apareció bajo los focos con una energía intacta, como si los años no hubieran pasado desde que se convirtió en una de las voces más escuchadas de los 2000.

Abrió con “Prohibida”, un tema cargado de intensidad que retumbó en cada rincón del recinto. Muchos cerraban los ojos mientras cantaban de memoria cada palabra, como si recuperaran la emoción de haberla escuchado por primera vez en la radio. A continuación llegó “As de corazones”, con ese aire romántico y vibrante que provocó que miles de móviles se alzaran encendiendo linternas, tiñendo el espacio de un resplandor casi íntimo. Era la postal perfecta: Raúl en el escenario, la multitud coreando y un mar de luces que acompañaba cada estrofa.

Y entonces llegó el momento más esperado. Con los primeros acordes de “Sueño su boca”, el recinto entero estalló. Las 12.000 personas cantaron al unísono, saltando, sonriendo y dejándose llevar por la nostalgia. No fue solo una canción: fue un viaje directo a los veranos de radiofórmula, a las fiestas de instituto, a los recuerdos guardados en cintas y CDs que giraban una y otra vez. La ovación parecía no terminar nunca, porque aquellas melodías no eran únicamente música, eran la banda sonora de toda una generación.

Merche y un karaoke Disney para todas las edades

Tras el torbellino de emociones que desató Raúl, el escenario se tiñó de nuevos colores con la llegada de Merche. La gaditana apareció con paso firme y una sonrisa amplia, consciente de que tenía entre manos uno de los himnos más poderosos de toda su carrera. Los primeros acordes de “Abre tu mente” encendieron al público como un resorte, y lo que parecía una única canción se convirtió en el arranque de un auténtico viaje por su repertorio más recordado.

Lo que vino después fue un repaso vibrante, encadenado a varias de sus canciones más queridas. Apenas se apagaron los ecos del primer estribillo cuando sonó “Bombón”, que desató el baile y las palmas en cada rincón del recinto. Sin dejar que la energía decayera, enlazó con “Cal y arena”, tiñendo el ambiente de melancolía y pasión. Miles de linternas móviles se alzaron al cielo, iluminando el espacio como si acompañaran el vaivén de la melodía.

El público, ya entregado, celebró con fuerza “No me pidas más amor”, coreada como si el tiempo no hubiera pasado. La voz de Merche, firme y cercana, llenaba el recinto de matices. Y como broche, eligió “Eras tú”, un tema que se sintió como un reencuentro. La ovación fue unánime: aquellas canciones habían devuelto a miles de asistentes a la adolescencia y juventud de los dos mil.

Y cuando parecía que la emoción se había calmado, volvió DJ Teto para regalar una de las sorpresas más inesperadas: un karaoke colectivo de clásicos Disney. Las pantallas comenzaron a proyectar escenas de películas que marcaron generaciones y, de repente, miles de voces se unieron en un coro imposible de contener.

Primero llegó la fuerza de El Rey León, con un “Yo voy a ser el rey león” que se escuchaba hasta fuera del recinto. Luego, la épica de “Con valor” de Mulán arrancó gritos de emoción, seguida por la dulzura de La Bella y la Bestia, que convirtió el lugar en un cuento de hadas compartido. El ambiente subió aún más con la energía contagiosa de “De cero a héroe” de Hércules, que puso a todo el público a corear entre saltos y sonrisas. Finalmente, Aladdín hizo volar a los asistentes sobre una alfombra imaginaria, entre abrazos y carcajadas.

La escena era mágica: todos los asistentes cantando juntos, grupos de amigos de treinta y tantos reviviendo tardes de videoclub y televisores de tubo, adolescentes que descubrían esas canciones por primera vez en directo… Alicante entero parecía sincronizado en un mismo recuerdo. Por un instante, el recinto dejó de ser un festival y se transformó en un salón gigante donde todos volvieron a ser niños.

Angy, Melocos y King África: el bloque más explosivo de la noche

El escenario volvió a transformarse para recibir a Angy, que apareció entre aplausos con su característica melena roja y esa actitud de rebeldía que marcó a toda una generación. Su voz, potente y rasgada, devolvió a los asistentes a las tardes de Física o Química, cuando cada capítulo se vivía como un espejo de la juventud. Pero lo más inesperado llegó con un cover de Devil Came to Me de Dover, que incendió el recinto. Las guitarras y la fuerza de la interpretación levantaron una ola de saltos y gritos, como si el público hubiera regresado a los años en que Dover llenaba festivales.

Después llegó el turno de Melocos, que desplegaron el pop fresco y cercano con el que conquistaron a toda una generación. Temas como “Somos” o “Cuando me vaya” despertaron la nostalgia inmediata, coreados por miles de voces que se unieron en un gigantesco karaoke. Los móviles iluminaban la noche como luciérnagas, mientras el público se dejaba llevar por letras que en su día acompañaron viajes en coche, tardes de radio y las primeras playlists grabadas en CDs. Cada canción era un reencuentro con el pasado, un recordatorio de que aquellas melodías siguen latiendo en la memoria colectiva.

Y entonces irrumpió en escena King África, imparable, dispuesto a transformar el festival en una verbena gigante. Empezó animando con el himno alicantino por excelencia “Paquito el Chocolatero”, ese pasodoble convertido en seña de identidad de cualquier fiesta popular, y de inmediato logró que miles de personas bailaran al unísono. Después, la adrenalina subió con “Salta”, que convirtió el suelo en una ola de cuerpos rebotando, seguida de “El Camaleón”, coreada con entusiasmo. El clímax llegó con sus himnos más recordados: “La Bomba” y “El Cocodrilo”, auténticos detonantes de una pista de baile que parecía no tener fin.

Las pulseras fosforitas brillaban, los coros se repetían a todo pulmón y la alegría era contagiosa. King África demostró, una vez más, por qué sus canciones son eternas en cualquier celebración. En cuestión de minutos, el Área 12 de Alicante se transformó en una discoteca al aire libre, donde la nostalgia se mezclaba con la pura euforia de estar juntos en el presente.

El cierre perfecto: Beth, Henry Méndez, Jumper Brothers y el himno que unió a Alicante

Cuando el público ya pensaba haberlo visto todo, el festival guardaba todavía una de sus joyas más inesperadas. El murmullo se convirtió en gritos cuando apareció en escena Beth. No necesitó más que una canción para conquistar el corazón de todos: “Dime”, el tema con el que representó a España en Eurovisión 2003. Bastaron los primeros acordes para que las 12.000 personas se rindieran a su voz, coreando cada palabra como si el tiempo se hubiera detenido. Fue un instante breve pero inolvidable, suficiente para desatar una ovación que se prolongó hasta mucho después de que abandonara el escenario.

El festival dio un giro hacia los ritmos caribeños de la mano de Henry Méndez. El dominicano salió al escenario con una sonrisa desbordante y una energía que contagió al público desde el primer segundo. Arrancó con “Rayos de sol”, ese tema que se convirtió en la banda sonora de los veranos de toda una generación, y el recinto estalló en saltos y palmas. Después, el ambiente se tornó aún más festivo con “Noche de estrellas”, que transformó el espacio en una pista de baile masiva al aire libre.

Pero Henry tenía más ases guardados. Cuando interpretó “Mi reina”, el público respondió con gritos y brazos en alto, acompañando cada estrofa con entusiasmo. La canción sonó fresca, viva, como si el tiempo no hubiera pasado desde que triunfó en radios y discotecas. Y todavía guardaba un guiño extra: “La morocha”, recibida como un regalo inesperado que terminó de encender la temperatura del recinto.

Su actuación fue también un homenaje a aquel fenómeno musical bautizado como electrolatino, un estilo que dominó listas y discotecas durante más de una década. Sus canciones, mezcla de pop, electrónica y ritmos caribeños, marcaron un antes y un después en la forma de bailar y cantar en español. Esa mezcla fue la que revivió en Alicante, con un público que se movía al mismo compás, consciente de estar reencontrándose con la banda sonora de sus mejores veranos.

La penúltima descarga fue de los Jumper Brothers, que pusieron el recinto a temblar con sus mezclas electrónicas. Y el broche final llegó con Eva Martí y Marian Dacal, que hicieron retumbar Alicante con “Flying Free”. Miles de voces gritaron el estribillo, las luces se cruzaban como relámpagos y el suelo temblaba bajo un mar de saltos sincronizados.

Una generación que convirtió la nostalgia en fiesta

El Nostalgia Milenial Fest en Alicante no fue solo un festival. Fue un reencuentro colectivo, un espejo donde los millennial volvieron a verse como los chavales que eran cuando lo más urgente era pasar de pantalla en la Game Boy o esperar a que las pilas aguantaran cinco minutos más.

Porque sí, hoy pagan hipotecas, trabajan hasta tarde y crían hijos. Pero el viernes, durante unas horas, volvieron a ser adolescentes que cantaban a gritos, bailaban sin vergüenza y se emocionaban con los himnos de su juventud.

Cada canción fue un puente entre el pasado y el presente, una llave que abría cajones llenos de recuerdos: tardes frente a la tele, carpetas forradas de fotos, veranos de radiofórmula y primeros amores en Messenger. Y en ese viaje compartido, miles de personas comprendieron que la nostalgia, lejos de ser melancolía, puede convertirse en pura celebración.

El festival lo dejó claro: los 2000 no se han ido. Siguen latiendo en la memoria y, cuando suenan de nuevo, tienen la fuerza de convertir un recinto en un coro unánime. El pasado viernes, en Alicante, esa generación que ya mira al futuro con responsabilidades y rutinas, se permitió volver al pasado. Y lo hizo demostrando que, aunque el tiempo pase, los 2000 siguen siendo eternos.