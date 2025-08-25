Orihuela reunirá a Dorian, Shinova, La Habitación Roja y Efecto Pasillo
La capital de la Vega Baja prepara la primera edición de Tardeada, el festival indie que se celebrará el 19 y 20 de septiembre
En septiembre la música indie tiene una cita en la Vega Baja: Tardeada, el primer festival de este estilo en Orihuela. Una propuesta musical organizada por La Música Mola que tendrá lugar en el Recinto Los Huertos los días 19 y 20 de septiembre y que reunirá a bandas como Dorian, Shinova, La Habitación Roja o Efecto Pasillo.
Dos días de música y ambiente familiar
El viernes 19 de septiembre, Tardeada abrirá sus puertas con una jornada gratuita dedicada a los grupos locales. Una tarde pensada para todos los públicos en la que no faltarán food trucks, actividades infantiles y colchonetas para los más pequeños.
El sábado 20 de septiembre, el festival subirá la temperatura con un cartel de grandes bandas nacionales: Dorian, Shinova, La Habitación Roja y Efecto Pasillo, entre otros nombres destacados
El festival nace con la vocación de revitalizar el panorama cultural de Orihuela, proyectando a la ciudad como un destino joven, mediterráneo y cultural.
El primer tramo de entradas se agotó en cuestión de minutos. Actualmente están a la venta las entradas del segundo tramo, ya disponibles a través de la web oficial: tardeadaorihuela.com.
