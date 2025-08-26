Ramón López, embajador alicantino del jazz durante 40 años

Ramón López puede decir que es oficial y caballero sin ruborizarse. El músico alicantino, que en 1985 decidió asentarse en París buscando el sonido libre del jazz y donde sigue inspirado cuatro décadas después, fue reconocido en 2008 con la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, un nombramiento que reconoce su contribución a la escena artística y cultural del país galo, que se engrandeció después con el título de Oficial en 2023. Ambas condecoraciones son concedidas por el Ministerio de Cultura francés, entre cuyos galardonados se encuentran nombres españoles como Blanca Li, Luz Casal o Antoni Tàpies.

"No es poca cosa", bromea el batería, "ser nombrado Caballero fue importantísimo y ahora Oficial es un honor, aunque lo más importante es ver cómo la música ha evolucionado. Ahora tengo 64 años, llevo 50 años a la batería y estoy tocando en mi madurez como músico", dice el percusionista alicantino.

De ese medio siglo como batería de jazz, cuarenta años los ha pasado en Francia -principalmente en París, aunque ahora vive en Normandía- y ha querido celebrar las cuatro décadas con la publicación de un nuevo disco, 40 Springs in Paris (40 primaveras en París), publicado por el sello RogueArt el pasado mes de mayo. Se trata de un solo de batería improvisado, dividido en diez canciones, de 42 minutos de duración, que recorren "recuerdos de momentos parisinos" y que ya ha recibido sus primeras críticas de revistas especializadas como New York City Jazz Record, All About Jazz o Best of Jazz acompañadas de adjetivos como "magnífico" o "increíble".

El músico alicantino tocando la batería / Ivan Mahieu

"Yo hago un jazz contemporáneo basado en la improvisación, libre y con sonidos creativos", apunta el batería (lo prefiere a baterista), del que Le Monde dijo que era "un percusionista inventivo cuya forma de tocar le lleva a combinaciones poco utilizadas. Es de los que hacen oír la melodía de los tambores", lo que le acerca "a los músicos tradicionales y a los grandes estilistas del jazz".

150 discos grabados

Ramón López suma este nuevo álbum a una discografía que alcanza los 150 títulos, propios y compartidos, entre solos, discos con orquestas, tríos, dúos o con otros artistas. Es uno de los músicos europeos más respetados del jazz contemporáneo y ha participado en conciertos y festivales por todo el mundo con algunos de los representantes más influyentes del género como Archie Shepp, Mark Feldman, Sakoto Fujii, Barry Guy o Joachim Kühn.

"Toco por toda Europa y mi carrera en Francia me ha permitido tocar con mucha gente, más en el extranjero que en España. He estado en festivales de jazz como San Sebastián o Vitoria-Gasteiz, pero nunca he tocado en Alicante", se lamenta, "aunque llevo el nombre de Alicante por todo el mundo".

Influido también por las músicas tradicionales como la india, la africana o el flamenco, es consciente de que el suyo no es un jazz "estándar ni facilón, es más improvisado, free jazz, y cuesta más presentarlo aquí que en países como Alemania o Polonia, donde tiene mucho público", explica, tras añadir que se siente "totalmente libre con la improvisación, el riesgo y el cambio instantáneo, que siempre ha sido el espíritu del jazz, el de Charles Mingus, Miles Davis o John Coltrane, que se jugaban la vida cada noche. Eso fue lo que a mí me atrapó".

Próximo concierto en València

Sí tocará López pronto en València, dentro del Festival Ensems. Será el próximo 21 de septiembre en el Centre del Carme de Cultura Contemporània, en una actuación donde improvisará su último disco -"cada concierto es diferente", aclara- con la proyección de algunas de sus pinturas y fotografías intervenidas.

Esta es otra vocación que practica desde hace dos décadas, inseparable de su música, y considera que "ambas formas de expresión van unidas y la experiencia adquirida en la música, la energía, la rapidez de movimiento, al final la aplico a la pintura". Todo ello se puede ver en su web: ramonlopez.net