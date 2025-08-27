Más de 4.000 personas disfrutan de la música con Sonafilm

El Festival de Música de Cine Marina Alta, Sonafilm, ha despedido su séptima edición con 4.000 asistentes y aforos muy altos en la práctica totalidad de sus conciertos y actividades, que han tenido lugar en las localidades alicantinas de Ondara, Dénia, Calp, Teulada Moraira, Beniarbeig, Xàbia y Pego. La organización destaca una edición "especialmente participativa, con varias sedes llenas y un público entregado" a lo largo del programa celebrado del 1 al 23 de agosto, dedicado a las bandas sonoras de películas de los años 80, que ha ofrecido ocho conciertos por los que han pasado más de 300 músicos y artistas.

El gran cierre tuvo lugar en la Plaza de Toros de Ondara con el sinfónico de gran formato 80 y ¡Acción!, interpretado por la Universal Symphony Orchestra y con la presencia del compositor estadounidense Vince DiCola (Rocky IV, Transformers: The Movie). El concierto congregó a alrededor de 1.000 personas, firmando uno de los momentos más multitudinarios del festival.

Beniarbeig fue una de las paradas más aplaudidas. La Casa Santonja acogió una velada dedicada a Hans Zimmer que agotó localidades y que, por su éxito, repetirá como sede oficial del festival en 2026.

Imagen del concierto "Made in Spain 3" celebrado en Calp / INFORMACIÓN

En Calp, el concierto Made in Spain 3 colgó el cartel de aforo completo en el auditorio de la Casa de Cultura y presentó siete estrenos mundiales, con la Universal Symphony Orchestra bajo José Martínez Colomina y la presencia en sala de los compositores españoles Arturo Cardelús, Iván Palomares, Isabel Royán, Josué Vergara y Óscar Araujo. Se sumó el multiinstrumentista Fernando Mosquera, y el oscarizado Ludovic Bource (The Artist), presente en el evento, recibió un cálido homenaje.

El concejal de Cultura, Guillermo Sendra, considera que la cita "se ha consolidado como el evento más importante de esta naturaleza a nivel nacional", mientras que el director del festival, Javier Gil, añade que "esta ha sido una edición muy especial: salas llenas, un público entusiasta y una energía que nos confirma que la música de cine vive un momento magnífico en la Marina Alta.

Bandas valencianas y de mujeres

Sonafilm ha contado, además, con un peso mayoritario de intérpretes y bandas valencianas, en su apuesta por mostrar el talento de proximidad y la creación de oportunidades para los profesionales de aquí. Igualmente creció la presencia de formaciones íntegramente femeninas y de proyectos liderados por mujeres, como el Cuarteto de Cuerda Valencia y Esther Ovejero & The Bad Education Band.