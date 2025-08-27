El cine de verano en La Nucia finaliza con cortometrajes

El ciclo de Cine Familiar Estival de La Nucia, que comenzó el 15 de julio, finaliza este jueves su novena edición con La Noche Más Corta, una proyección de nueve cortometrajes para todos los públicos que se proyectarán a partir de las 21.30 horas en la plaça dels Músics, con entrada libre y gratuita. Los cortos seleccionados atesoran en conjunto varios centenares de premios, menciones y selecciones en festivales de todo el mundo en esta iniciativa de la Concejalía de Cultura de La Nucia y CortoEspaña.

Entre los cortos seleccionados se encuentran cinco producciones españolas y cuatro internacionales que representan lo más destacado de la animación y la ficción. El pase de cerrará con el corto de intriga con toques de terror y de humor Céntrico, dirigido por Luso y rodado en Madrid que ha recibido este año el Premio del Público en el XI Festival de Cortos de La Nucía celebrado en l’Auditori de La Nucia.

Cartel de La Noche más Corta en La Nucia / INFORMACIÓN

Los nueve títulos