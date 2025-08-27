El cine de verano en La Nucia finaliza con cortometrajes
La Noche Más Corta pone fin este jueves al ciclo de proyecciones iniciado en julio con nueve películas seleccionadas por CortoEspaña
El ciclo de Cine Familiar Estival de La Nucia, que comenzó el 15 de julio, finaliza este jueves su novena edición con La Noche Más Corta, una proyección de nueve cortometrajes para todos los públicos que se proyectarán a partir de las 21.30 horas en la plaça dels Músics, con entrada libre y gratuita. Los cortos seleccionados atesoran en conjunto varios centenares de premios, menciones y selecciones en festivales de todo el mundo en esta iniciativa de la Concejalía de Cultura de La Nucia y CortoEspaña.
Entre los cortos seleccionados se encuentran cinco producciones españolas y cuatro internacionales que representan lo más destacado de la animación y la ficción. El pase de cerrará con el corto de intriga con toques de terror y de humor Céntrico, dirigido por Luso y rodado en Madrid que ha recibido este año el Premio del Público en el XI Festival de Cortos de La Nucía celebrado en l’Auditori de La Nucia.
Los nueve títulos
- Homework (15'). Cortometraje animado en 3D que cuenta las aventuras imaginativas de un lápiz y sus amigos, los cuales utilizan sus habilidades más únicas para poder ayudarse mutuamente en situaciones inesperadas, dentro del colegio donde todos viven. Dirección: Nacho Arjona Nacionalidad: España. Género: Animación. Este corto ha sido premiado con la Biznaga de Plata al Mejor Corto de Animación en el Festival de Málaga, entre otros galardones.
- Barrum 04 (7'). Nicolás un niño de 11 años, viaja imaginariamente al planeta Barrum 04, un lugar árido y deshabitado donde en su exploración descubre que ese es su mundo ideal. Durante su narración descubrimos que Nicolás crea este planeta como un escape de su realidad y mientras él realiza actividades en ese mágico espacio, la realidad empieza a interferir en su mundo, dejándonos ver como es la vida de un niño víctima de bullying sin encontrar una escapatoria a esto más que su gran imaginación. Todo esto pasa durante la hora de recreo de su colegio. Dirección: Wilmer Salamanca Nacionalidad: Colombia Género: Ficción.
- Ovo (6'). Es la historia del encuentro entre un asombroso robot del espacio exterior y un adorable pajarillo recién salido del huevo... Dirección: Stiv Spasojevic Nacionalidad: Francia Género: Animación. Cuenta con más de 30 premios y ha participado en más de 200 festivales
- La Calesita (9'). Una conmovedora historia de los queridos operadores de los carruseles argentinos, que han dedicado sus vidas a brindar diversión y felicidad a los niños y a sus vecindarios. Es una historia de perseverancia y comunidad por encima del individuo. Dirección: Augusto Schillaci Nacionalidad: Canadá, USA. Género: Animación. Cuenta con múltiples galardones, incluyendo el premio en el Festival de Cine de Giffoni.
- Orain (15'). Sara tiene que hacer un documental sobre Orain, un colegio de educación especial. Necesita conseguir las imágenes perfectas, pero sus intentos se ven frustrados por una serie de situaciones disparatadas que le llevan al borde de un ataque de nervios. Con la ayuda de los chicos, Sara aprende la importancia de vivir el presente. Dirección: Ainara Oto Barberena. Nacionalidad: España. Género: Ficción. 5
- Nube (8'). Después de presenciar cómo una vieja y oscura nube tormentosa llovía dolorosamente y moría en la tristeza, Noma, una nube blanca y esponjosa, se da cuenta de que Mixtli, su hija, una nube tormentosa oscura, está en peligro de llover prematuramente. Dirección: Diego Alonso Sánchez De La Barquera Estrada, Christian Arredondo Narváez. Nacionalidad: Francia. Género: Animación. La producción francesa "Nube" ha sido reconocida en el Festival Internacional de Cine de Morelia con el premio al Mejor Corto de Animación.
- Yo voy conmigo (5'). A Elisa le gusta Martín, pero parece que Martín no se da cuenta. Todos los consejos que Elisa recibe para que Martín se fije en ella, pasan por cambiar no solo su aspecto, si no quien es en realidad. ¿Estará dispuesta a renunciar a ser ella misma para conseguirlo? ¿Merecerá la pena? Dirección: Chelo Loureiro. Nacionalidad: España. Género: Animación.
- La pandilla del Capitán Mondongo (12'). Una pandilla de superhéroes de andar por casa, compuesta por los marginados de la clase, deberá hacer frente a misiones de lo más arriesgadas, emocionantes y épicas, como salvar al cerdito mascota del colegio de las garras de los abusones de clase. Esta obra está producida por la productora alicantina Gallego Bros, S.L., es un corto creado en la Vega Baja y está basado en la saga de libros infantiles de Jesús López Moya. Dirección: Emilio Gallego, Jesús Gallego Nacionalidad: España. Género: Animación. Este corto ha seido seleccionado en varios festivales cinematográficos de ámbito nacional.
- Céntrico (20'). Nati, Ernesto y Pablo, una familia de provincias, visitan Madrid para disfrutar de la ciudad durante un fin de semana, quieren pasar un fin de semana descubriendo la ciudad. Este alojamiento barato parece uno como cualquier otro, pero no lo es. Dirección: Luso Intérpretes: María Vázquez, Víctor Duplá, Alex Cirvian, Violeta Pérez, Javi Tena e India Delgado. Premio del Público XI Festival de Cortos de La Nucía 2025, entre otros premios.
