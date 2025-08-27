Doce cortometrajes internacionales se disputarán el Premio Gastro Cinema en Alicante

Ocho cortometrajes españoles y cuatro procedentes de China, Argentina, Colombia y Ecuador competirán por alzarse con el Premio Gastro Cinema, el festival que muestra los mejores trabajos cinematográficos relacionados con la temática culinaria que celebra su séptima edición en Alicante entre el 18 y el 23 de octubre. Los cortos han sido seleccionados entre un total de 85 propuestas recibidas de ocho países distintos por la organización de este certamen, que nace a partir de una sección del Festival de Cine de Alicante.

Octubre es la fecha elegida para desarrollar Gastro Cinema, que se mantendrá para futuras ediciones, después de que su celebración en anteriores ediciones haya oscilado entre julio y septiembre. El próximo 9 de septiembre se desvelará el Premio Gastro Cinema de Honor, que se concede a una personalidad destacada de la gastronomía alicantina -Cristina Figueira, Susi Díaz, Dani Frías, Mª Carmen Vélez, María José San Román o Kiko Moya ya lo tienen- y el Premio Gastro Cinema Solidario.

Un año más el MARQ será una de sus principales sedes y acogerá las secciones de Caviar de cortometrajes y Cine Gourmet donde el público disfrutará de los cortometrajes a concurso y de dos largometrajes donde la gastronomía es la protagonista. También se proyectará un documental invitado, aún por anunciar.

Fotograma de "Chicken Jazz", con Tomar Navas / INFORMACIÓN

Los doce cortometrajes seleccionados, que se proyectarán los días 21 y 22 en el MARQ, tienen un tono predominante de comedia, según ha señalado el director de este festival, Vicente Seva, cuyas proyecciones son de entrada libre previa inscripción a partir del 1 de septiembre en la web gastrocinema.es

Los cortometrajes

Los trabajos finalistas son: Chicken Jazz, de Imanol Ruiz de Lara; Con sabor a Amor, de Martín Aguayo Salas (Argentina); Coser y cantar, de Isabel Morales: Discordia, de Álvaro Amate; El alma del jazmín, de Marina García Andreu (China); El Hijo de Kafka, de Paúl Flores (Ecuador); Empanadillas, de María Nieves Mas Serna; Esa vocecilla, de Carlos Acosta: Insalvable, de Javier Marco; La elegida, de Sergio Morcillo; La paella, de Carlos González de la Peña Romero y La receta, de Winder Sánchez (Colombia).

Doce historias que tienen la gastronomía como eje central o se desarrollan en espacios culinarios, que versan sobre conversaciones incómodas en un lujoso restaurante, sucesos sobrenaturales en una comida de primos, que cuentan qué sucede en una cena con tu influencer favorita, hablan la paella como acto compartido o recuperan recetas de ñoquis o de pan tachirense, entre otros asuntos.

"Esa vocecilla", de Carlos Acosta / INFORMACIÓN

Cine gourmet con degustación

El MARQ acogerá el sábado 18 de octubre a las 19 horas dos largometrajes de Cine Gourmet: la película Charlie y la fábrica de chocolate, en la que se podrán degustar los chocolates de Marcos Tonda y el lunes 20 de octubre a las 20 horas se proyectará la comedia Un viaje de diez metros, protagonizada por Helen Mirren, con entrada libre, previa inscripción a partir del 1 de septiembre en la web.

Otras actividades

La programación completa se presentará más adelante e incluirá catas, degustaciones, talleres infantiles de cocina saludable, presentaciones y charlas, con el objetivo de acercar la cultura gastronómica y audiovisual a todos los públicos. "Un año más unimos pasiones, el cine y la gastronomía juntas nos ofrecen una semana de cultura y tradición en Alicante. Películas maridadas con los mejores vinos o productos, concurso de cortometrajes, presentaciones, charlas… Una extensa agenda de actividades para ofrecer ocio, cultura, sabor … y además promocionar nuestros restaurantes y lo mejor de nuestra gastronomía", destaca el director de Gastro Cinema.

Un jurado del campo de la hostelería

Un jurado compuesto por Luis Castillo, presidente de APHA, Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos turísticos de Alicante; Gabriela Córdoba, presidenta de ARA, Asociación de Restaurantes de Alicante y Marta López Larrea, directora del hotel Dormir de Cine Alicante será el encargado de seleccionar el Mejor Cortometraje Gastro Cinema, que se anunciará durante la gala de clausura del festival el 23 de octubre en el Teatro Principal de Alicante. Ese mismo día también se entregarán el Premio Gastro Cinema de Honor y el Premio Gastro Cinema Solidario.