El MACA recibe quince obras nuevas de Juana Francés

La familia del hermano de Juana Francés ha depositado quince obras de la artista y un importante conjunto de documentación en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, MACA. Se trata de once óleos, dos metacrilatos con luz, un acrílico y un dibujo a plumilla sobre papel que quedan depositados por un período de cinco años para su conservación, investigación y exhibición en el museo alicantino, que guarda una de las colecciones más importantes de la artista alicantina.

La Colección Juana Francés fue legada al MACA por la propia artista, por lo que este depósito y el conjunto de documentación donado vienen a complementarla y se exhibirá en la exposición sobre este periodo inicial de Juana Francés que el museo está preparando para el próximo otoño.

Una de las obras de Juana Francés cedidas al MACA / INFORMACIÓN

La mayoría de las pinturas pertenecen a la primera época de la artista, a sus años de formación y a la etapa figurativa, un periodo casi olvidado de su trayectoria reivindicado por su calidad e importancia y que se encuentra muy poco representado en el museo. A ellas se suman dos estructuras de metacrilato con iluminación eléctrica y una caja, obras propias de los años 70, un periodo de madurez artística donde subyace la crítica a una sociedad hiperconectada donde el individuo experimenta una profunda soledad.

Un conjunto documental valioso

Además, la familia también ha donado un importante conjunto de documentación sobre la artista alicantina Juana Francés compuesto por una serie de publicaciones, objetos, documentos, recortes de prensa y fotografías (en blanco y negro y color) que contextualizan viajes, amistades, exposiciones y obras plásticas de la artista. Se trata de 22 publicaciones y 582 documentos para su conservación, estudio e investigación por parte del MACA.

Documentación aportada por la familia de la artista / INFORMACIÓN

Agradecimiento a la familia

La cesión de este conjunto no se ha realizado en un acto público abierto a los medios de comunicación, sino anunciado a través de una nota de prensa. En ella, la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha querido agradecer "la predisposición que siempre ha mostrado la familia de Juana Francés y su implicación en la puesta en valor de su legado", tras asegurar que "desde el Ayuntamiento estamos muy felices de poder sumar este depósito a las piezas que actualmente forman la Colección Juana Francés en el MACA".

Isabel Francés, en representación de la familia, se ha mostrado "muy satisfecha de poder realizar este depósito al museo que con tanto cariño custodia parte de la obra de la artista. Nosotros estamos profundamente agradecidos por el trato que siempre se ha dado a la figura de mi tía y por la puesta en valor de su obra", ha señalado.

Esta entrega llega un año después de que se conmemorara el pasado año el centenario del nacimiento de Juana Francés, una de las artistas más contundentes de la trayectoria plástica española del siglo XX. Miembro fundador del grupo El Paso y la única mujer que formó parte del mismo, Francés fue siempre una creadora de fuerte carácter y extrema sensibilidad pero no siempre reconocida.