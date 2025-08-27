ÓBITO
Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años
El intérprete madrileño, chico Almodóvar en los 80, tuvo una prolífica carrera en el cine con títulos tan populares como 'La ley del deseo', 'Matador' y 'La herencia Valdemar'
Pedro del Corral
Eusebio Poncela ha muerto en Madrid este miércoles a los 79 años, según ha adelantado Cadena Ser. El actor, chico Almodóvar en los 80, tuvo una prolífica carrea en el cine con títulos tan populares como La ley del deseo, Matador y La herencia Valdemar.
