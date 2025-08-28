Crítica de 'LocaMente': parloteo sin chispa

'LocaMente' Dirección: Paolo Genovese. Intérpretes: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudio Santamaria Año: 2025 Estreno: 29 de agosto de 2025 ★★

El italiano Paolo Genovese hace comedias con más, menos o ninguna gracia y decidida voluntad comercial. Le va estupendamente. 'LocaMente', la película que nos ocupa, ha sido un súper éxito en su país. Como lo fue 'Perfetti sconosciuti' (2016), comedia con 'remakes' en medio mundo, entre ellos 'Perfectos desconocidos' (2017), de Álex de la Iglesia. El nuevo filme de Genovese es una comedia de cámara sobre la primera cita entre Piero (Edoardo Leo) y Lara (Pilar Fogliati), un hombre separado y una mujer soltera.

La particularidad de 'LocaMente', aunque es obvio que recuerda sospechosamente a 'Del revés' (2015), es que varios actores y actrices interpretan las distintas caras de cada personaje (encerrados y de charleta en apartamentos que funcionan como el interior de las cabezas de los protagonistas) y les recomiendan cómo proceder ante cada situación. En la película de Pixar esa idea funcionaba porque había brillantez en la escritura, carisma en el diseño de los personajes y un sentido del humor delicioso. Aquí no hay mucho de eso, y la alternancia entre las escenas de la pareja y las del cotorreo en el interior de sus cabezas resulta cansina y renqueante. Sin embargo, no es ese el principal problema de 'LocaMente'. Lo más llamativo, más allá de la ausencia de escenas inspiradas, es que, en una película cuya supuesta gracia es representar las contradicciones –en base al contexto social y político– de hombres y mujeres, todas las reflexiones sean tan tópicas y rancias.