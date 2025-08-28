Dos años como escaparate para el arte en Alicante

Un pequeño local céntrico en la calle Manuel Antón es el único reducto para la exhibición artística que queda en Alicante fuera del circuito institucional de museos y salas municipales. La galería Vearte, regentada por la fotógrafa y galerista venezolana Laura León, afincada en Alicante desde 2021, celebra estos días su segundo aniversario tras abrir sus puertas el pasado 25 de agosto de 2023, ante el desierto de galerías reinante.

Con un balance positivo de estos 24 meses, la galería ha desarrollado en sus instalaciones un total de 23 exposiciones, entre colectivas e individuales, con 105 artistas que han mostrado su obra en distintas disciplinas artísticas, desde pintura y escultura hasta fotografía, cerámica, grabado o dibujo, entre otras, además de servir de punto de encuentro y albergar otro tipo de actividades como charlas o actuaciones en directo.

La galerista Laura León / INFORMACIÓN

"Vearte Galeria es la única ventana para creadores locales e internacionales, artistas alicantinos tanto consolidados como emergentes, artistas de Europa con los que tenemos colaboración: de Francia, Italia, Reino Unido, de Países Bajos, Ucrania, Lituania, Armenia, Rusia... y, por supuesto, latinoamericanos, con preeminencia de los artista venezolanos, que hemos representado durante más de treinta años y con los que abrimos la galería", expone la galerista, que ya en su primera muestra introdujo propuestas de creadores de distintos orígenes incluida Perceval Graells, cuya obra conoció en el taller de la artista alicantina antes de inaugurar la galería y después de recorrer las exposiciones de la ciudad y entrar en contacto con algunos creadores locales a través de Pepe Gimeno.

Las solicitudes sobrepasan la oferta

"La receptividad del medio artístico y de los artistas de Alicante ha sido maravillosa. Tanto es que dos veces al mes se reúnen en una tertulia para hablar de arte y fraternizar, incorporando artistas de todas las edades y latitudes, que hacen vida en la ciudad", destaca Laura León, que reconoce que "siendo esta la única ventana para exhibir su trabajo, las solicitudes de la sala sobrepasan la oferta disponible".

Tertulia en la galería Vearte / INFORMACIÓN

Prueba de ello es que muchas de las exposiciones son colectivas, como la celebrada este año con una docena de representantes del arte hecho en la provincia de larga trayectoria como María Chana, Eduardo Lastres, Javier Lorenzo o Aurelia Masanet. Pero también Vearte abre su espacio a nuevas miradas como la reciente muestra dedicada al colectivo Hyperline, formado por cinco jóvenes artistas.

Aumentar el coleccionismo

"En estos dos años hemos luchado por dar a conocer este espacio y atraer a la gente al arte. No ha faltado trabajo y hemos expuesto proyectos de una gran variedad para todos los gustos y bolsillos, pero seguimos batallando para generar más movimiento de compra de arte, que no tiene por qué ser algo inalcanzable", indica la responsable de Vearte, que admite que en estos dos años "aún hay gente a la que no hemos llegado o que no nos conoce", pero sigue adelante con la misma máxima inicial: "Ya montamos el burro y vamos a seguir arreando", bromea.

Interior de la galería alicantina / INFORMACIÓN

"Con un concepto más abierto y cercano -la galería cuenta con un espacio para el café y la charla- queremos trasladar a la sociedad que el trabajo de los artistas merece respaldo y que adquirir arte no es oneroso, hay opciones para todos, y también los coleccionistas tienen la oportunidad de hacerse con obras de artistas importantes".

Próxima exposición

La próxima exposición se inaugura el 7 de septiembre con la obra del artista neerlandés afincado en Alicante Ernst Kraft, que presenta su nuevo trabajo, Tardor (Otoño), donde el paisaje emerge a través de la abstracción pictórica.