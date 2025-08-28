'Ghost Elephants', la nueva misión del "soldado del cine" Werner Herzog

"Soy un buen soldado del cine, y para mí eso significa perseverancia, coraje y también sentido del deber", afirmó el miércoles el alemán Werner Herzog instantes después de recibir de manos del mismísimo Francis Ford Coppola el León de Oro que la Mostra de Venecia le ha concedido este año en honor a sus seis décadas de carrera. Y el símil bélico resulta especialmente apropiado al hablar del trabajo de un director que ha batallado contra la adversidad en cada rodaje, ya sea decidiendo transportar un gigantesco barco a través de una montaña amazónica durante la filmación de 'Fitzcarraldo' (1982), trabajando repetidas veces con el actor más demente de la historia -Klaus Kinski, por supuesto- o viviendo verdaderas odiseas para completar cada uno de sus documentales.

En el que se acaba de presentar en el festival, 'Ghost Elephants', Herzog viaja a una meseta boscosa gigantesca y deshabitada en Angola acompañando a Steve Boyes, un explorador sudafricano empeñado desde hace años en demostrar que existe una especie de elefantes gigantes aún no descubierta por el ser humano -no está claro cuál es la base científica de su hipótesis- y en obtener una prueba de ADN de alguna de esas bestias tal vez imaginarias. "Tras conocer a Steve Boyes, sentí la necesidad urgente de afrontar una búsqueda similar a la de Moby Dick, la ballena blanca, se me presentó con gran urgencia", afirma Herzog acerca del nuevo documental. "Como muchas de mis otras películas, esta es sobre todo una exploración de los sueños, y de la fantasía contrastada con la realidad".

Una misión insensata

En 'Ghost Elephants' se detectan todos los rasgos compartidos por la mayoría de sus trabajos de no ficción: un protagonista enfrentado a una misión insensata, una sucesión de fascinantes digresiones y, cómo no, la narración inconfundiblemente teutona proporcionada por el propio director, que mezcla romanticismo exacerbado y pesimismo demoledor. Es una película en la que no hay rastro del componente tragicómico y la locura autodestructiva que sí vehiculaban el que sigue siendo el documental más famoso de su autor, 'Grizzly Man' -sobre el malogrado fanático de los osos pardos Timothy Treadwell-, pero que en todo caso vuelve a demostrar el buen ojo de Herzog a la hora de encontrar personalidades atractivas y fijarse en detalles solo nimios a primera vista.

"Exploramos cada río y cada valle en motocicleta o en bici, instalamos cientos de cámaras y micrófonos, descubrimos 275 especies nuevas para la ciencia y, sobre todo, creamos una profunda conexión con las comunidades locales, quienes nos enseñaron a proteger la tierra", afirma. "Estar cerca de un elefante es indescriptible pero, cuanto más nos acercamos, más nos damos cuenta de que quizá sea mejor no encontrarlos o capturarlos en una imagen. Lo esencial es la conciencia de que estos animales custodian el alma salvaje de África".