À Punt recupera corridas históricas los domingos

La televisión valenciana recupera algunas de las corridas de toros históricas en su programación dominical. Este domingo, a partir de las 18.30 horas, À Punt emitirá en La Plaça una faena histórica que la afición no ha olvidado, presentada por el periodista Jorge Casals, gracias a los archivos documentales de la radiotelevisión pública.

Se trata del mano a mano entre José María Manzanares y Enrique Ponce en la plaza de toros de Alicante dentro del cartel de la Feria Taurina de Hogueras de 1996, que contará con la narración de José Luis Benlloch.

Cartel del mano a mano entre Manzanares y Ponce / À Punt

Aquella corrida histórica es recordada por varios motivos que la hicieron especial. Por un lado, Manzanares celebraba 25 años como matador y el diestro respondió a sus incondicionales consiguiendo cuatro orejas. En la plaza estaban su padre Pepe Manzanares y el maestro Julio Robles, a quienes brindó dos de sus faenas. Por otro lado, Enrique Ponce hizo gala de su técnica y maestría con los toros de Alcurrucén, brindando su último toro a Manzanares.

Un duelo en la arena lleno de admiración y entrega que acabó con una salida triunfal a hombros por la puerta grande y que podrá volver a ser disfrutado por los espectadores de À Punt la tarde de este domingo en sus pantallas.