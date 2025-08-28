The New Christs aterrizan en Alicante

Leyendas del garage rock, de gira mundial en la Stereo

El famoso grupo australiano liderado por Rob Younger, The New Christ, con una trayectoria de más de 40 años en activo, realiza actualmente una gira mundial que le trae después de varias décadas a España donde pasará por selectas ciudades. Alicante es una de ellas, donde actúa este domingo a las 20 horas en la Sala Stereo para dar una nueva muestra de su fuerza y energía en directo, algo que llevan haciendo desde que en 1984 formaron este grupo con miembros que provenían de otras bandas, como Radio Birdman. Hicieron gira conjunta con Iggy Pop y fueron teloneros de los Ramones, grabaron varios singles que fueron alabados por la crítica y en su carrera han tenido varios cambios, parones y regresos como ahora con la reedición de un doble disco recopilatorio que incluye algunos temas de sus mejores trabajos, y que ha sido la excusa perfecta para subir de nuevo al escenario. Sala Stereo, Alicante

La Gramola recibe el rock clásico de White Coven

La Gramola de Orihuela empieza su programación con la actuación este viernes (22 horas) de White Coven, un experimentado grupo de Zaragoza compuesto por varios amigos que estaban en formaciones como The Sed Shelter (Sara, Carlos y Marco) y Almost Famous (Juan y David) a ellos se unió Josete y así nació White Coven que dieron su primer concierto en 014 con un sonido que recordaba los clásicos de los 70.

En todo este tiempo han evolucionado gracias a sus muchos directos logrando crear su propia personalidad para abordar con genial maestría otros estilos como el blues, el soul o los sonidos americanos, donde destaca la gran voz de Sara Lapiedra. La Gramola, Orihuela

La vuelta de Telephunken con Ritmo Furioso en Santa Pola

Tras casi una década de silencio, Telephunken, proyecto de Ernesto Sánchez y referente internacional del nufunk y los funky breaks, regresa a los escenarios con su nuevo álbum Ritmo Furioso y una gira nacional que este sábado hace parada en la provincia de Alicante.

El grupo Telephunken lleva su Ritmo Furioso Tour a Camelot en Santa Pola. / RITA LOREN

La cita será en el Club Camelot de Santa Pola, que celebra su 36º aniversario con una programación especial en la que el groove y la electrónica de Telephunken serán protagonistas desde primera hora de la tarde. El concierto, programado a las 16 horas, ofrecerá un show explosivo pensado para convertir Camelot en una auténtica fiesta. Club Camelot, Santa Pola