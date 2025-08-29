Henry Méndez, cancelado en un municipio de Alicante tras su polémico “odio a los rojos”

El verano de Henry Méndez estaba siendo todo un carrusel de festivales. El pasado 22 de agosto, el dominicano hizo vibrar al público en el Nostalgia Milenial Fest de Alicante, donde repasó himnos como Rayos de sol o Mi Reina. Pero apenas unos días después, su nombre se ve envuelto en un huracán mediático que le ha costado su próxima actuación en un municipio alicantino.

El estallido en Marbella

La controversia estalló durante una actuación en Marbella, donde el cantante sorprendió a los asistentes al soltar: “Yo no soy socialista, ¡odio a los rojos!”. El vídeo con esas palabras se difundió rápidamente por redes sociales y desató una ola de críticas.

Méndez trató de frenar la tormenta con un comunicado en X (antes Twitter) en el que pedía disculpas y aseguraba que sus palabras habían sido malinterpretadas. Explicó que únicamente pretendía calmar cánticos políticos que se dirigían al presidente del Gobierno. Pero el perdón no convenció a todo el mundo.

La decisión en la provincia de Alicante: Elda dice basta

Las consecuencias no tardaron en llegar. El Ayuntamiento de Elda, organizador de las Fiestas Mayores 2025, anunció que quedaba cancelado el concierto que Henry Méndez tenía previsto para el 8 de septiembre. La corporación calificó las declaraciones de “inaceptables” y aseguró que no tienen cabida en un evento festivo pensado para toda la ciudadanía.

La medida, comunicada a través de las redes oficiales del consistorio, ha provocado un aluvión de reacciones: desde seguidores que defienden al artista apelando a la libertad de expresión, hasta vecinos que aplauden la cancelación como un gesto necesario.

Un sustituto de última hora

Para que la fiesta no pierda ritmo, Elda ha confirmado ya al sustituto: Dasoul. El cantante canario, con una década de trayectoria en el pop urbano, será el encargado de encender la madrugada del 8 de septiembre con su mezcla de reguetón, pop y electrónica.

Éxitos como Él No Te Da, Vuela Corazón o Todas las Promesas sonarán en la explanada de Nuevo Almafrá, en un concierto que promete devolver la energía a las fiestas tras el revuelo.

De Nostalgia Milenial a la polémica

Lo cierto es que Henry Méndez venía de recibir aplausos apenas días antes en Alicante, en el festival Nostalgia Milenial, donde compartió cartel con artistas que marcaron los 2000. Pero lo ocurrido en Marbella y la repercusión posterior han cambiado por completo el panorama: del baile y la nostalgia a una polémica que le ha costado uno de sus conciertos más esperados en la provincia.