Varry Brava completa el cartel de Tardeada en Orihuela

El Ayuntamiento de Orihuela ha presentado el cartel completo de Tardeada, el festival indie que celebrará su primera edición los próximos 19 y 20 de septiembre en el Recinto Ferial de Los Huertos, y que contará con la participación de la banda oriolana Varry Brava. Así lo han anunciado este viernes los representantes municipales y la organización del festival, que han dado los detalles de la programación y han destacado la importancia de este evento para la ciudad.

El plato fuerte del festival llegará el 20 de septiembre, con un cartel repleto de nombres destacados de la escena indie nacional como Shinova, Dorian, La Habitación Roja y Efecto Pasillo, entre otros artistas ya confirmados, junto con Despistaos y Marlena.

El anuncio de la jornada ha sido la incorporación de los oriolanos Varry Brava, grupo muy querido y con un fuerte vínculo con Orihuela. "Para nosotros es un orgullo poder anunciar a Varry Brava en este festival. Es un símbolo de lo que representa Tardeada: talento, identidad y música que conecta con la gente", han manifestado desde la organización.

Cartel de Tardeada / INFORMACIÓN

El día de antes, el 19 de septiembre se celebrará una jornada gratuita, abierta a todos los públicos, que incluirá actuaciones de grupos locales -entre ellos, Glaziar, Deuve, Las Hienas-, así como actividades infantiles y propuestas de ocio familiar. "Queremos que Tardeada sea un festival de ciudad, pensado para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los amantes de la música en directo", han señalado los organizadores.

Además de la música, el festival busca convertirse en una cita de referencia para dinamizar la ciudad, potenciando tanto el turismo cultural como la economía local. "Este tipo de eventos no solo enriquecen la oferta cultural de Orihuela, también atraen visitantes y generan un impacto económico muy positivo", han subrayado durante la presentación.

Patrocinio municipal

La rueda de prensa ha estado protagonizada por el concejal de la Costa, Manuel Mestre, que es quien ha realizado la presenteación del festival, la concejala de Festividades, Rocío Ortuño, el concejal de Educación, Vicente Pina, la edil de Cultura, Anabel García y el concejal Gonzalo Montoya. Cada una de sus concejalías ha realizado una aportación. En total 220.000 euros de patrocinio en exclusividad para contratar a la empresa La Música Mola, que debe justiticar la inversión a través de sus inserciones publicitarias y de repercusión del festival, que espera a un aforo máximo de 7.000 personas en cada una de las jornadas.

Ortuño ha señalado que las entradas de la segunda jornada son mucho más asequibles que el de otros festivales de la misma entidad, con un precio de partida que se ha situado en algo más de veinte euros.