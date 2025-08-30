La Biblioteca Azorín de Alicante cerrará una semana por obras en la instalación eléctrica

La Biblioteca Pública Azorín de Alicante permanecerá cerrada al público entre los días 8 y 12 de septiembre de 2025, ambos inclusive, debido a los trabajos de reforma en el centro de transformación eléctrica que suministra la baja tensión al edificio. La intervención, de carácter técnico y urgente, tiene como objetivo renovar y adecuar las instalaciones eléctricas a la normativa vigente, garantizando así la seguridad del personal y de los usuarios, así como el correcto funcionamiento de todos los servicios bibliotecarios.

Durante el periodo de cierre, se suspenderán temporalmente todos los servicios presenciales que presta la biblioteca: el acceso a las salas de lectura, el préstamo de documentos físicos, el uso de ordenadores públicos y la celebración de actividades culturales. No obstante, si los trabajos concluyen antes del plazo previsto, la reapertura se adelantará y será comunicada oportunamente a través de la página web oficial y los perfiles de la biblioteca en redes sociales.

Durante los días de cierre, los usuarios podrán seguir accediendo a los servicios digitales de lectura, préstamo y consulta a través de la plataforma eBiblio Comunitat Valenciana. Asimismo, a través de un comunicado, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha lamentado "los posibles inconvenientes" que esta parada técnica pueda causar a los usuarios, si bien se subraya que los trabajos "permitirán mejorar tanto la seguridad como la calidad del servicio ofrecido por la biblioteca".

Una de las salas de la Biblioteca Azorín ubicada en el Paseíto Ramiro de Alicante / ALEX DOMINGUEZ

Un espacio no exento de críticas

La Biblioteca Pública Azorín es un centro de titularidad estatal y gestión autonómica, en virtud del convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat Valenciana. En cuanto a espacio y fondos, es la más grande de toda la ciudad, y a su colección se suma la continua programación de actividades orientadas al fomento de la lectura, el acceso a la información, el apoyo al estudio y la dinamización cultural. Sin embargo, pese a estos aportes, un grupo de usuarios habituales realizó el año pasado un manifiesto en defensa de la calidad de estos espacios, denunciando la "precariedad" y la "decadencia acelerada" que, aseguran, sufre el centro.

En el texto, firmado por Lola Abascal, Lola Alemany, Eugenio Herrero, Miguel José López, Patricia Motzer, José Ramón Navarro y María Pilar de San Pío, se recuerda que la biblioteca lleva arrastrando desde 2008 una reforma integral prometida por distintos gobiernos. El último compromiso público data de finales de 2023, cuando el entonces ministro de Cultura, Miquel Iceta, anunció la licitación del proyecto con una inversión prevista de 12,1 millones de euros. Desde entonces, no se han producido avances conocidos.

Los firmantes del manifiesto reivindicaron el papel histórico del centro, ubicado en el Paseíto Ramiro, como espacio de lectura, estudio y encuentro desde los años 70. Sin embargo, alertan de un deterioro progresivo que se ha traducido en el cierre de servicios clave y en la pérdida de calidad de la atención al público. Además, a la enumeración de problemas también suman la paralización de la compra de libros nuevos, faltando la renovación de los fondos literarios durante grandes espacios de tiempo.