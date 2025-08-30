Vicente Férez presentará su poemario "Réquiem" en el Cementerio de Alicante

Versos que apelan a la muerte desde el Cementerio de Alicante. El autor alicantino Vicente Férez, más conocido en el círculo de los poetas como V.F., presentará su primer poemario Réquiem, publicado bajo el sello de la editorial Discursiva, el próximo domingo 7 de septiembre, a las 12 horas, en la Cripta del Jardín del Silencio del camposanto Nuestra Señora del Remedio. Esta obra supone una apuesta radical dentro del panorama poético contemporáneo. Alejado de los convencionalismos del género, Férez se adentra sin miedo en territorios oscuros para hablar de la muerte, el dolor existencial y la parte más cruda de la condición humana.

Desde que el autor confeccionó su poemario, la presentación de la obra en el Cementerio Municipal de su ciudad natal era un hito que le ha llevado a estar casi un año de burocracia y papeleos hasta que, por fin, se hará realidad. "Llevar Réquiem allí es cumplir un sueño que ha nacido junto a mis poemas. Este libro nació allí, entre tumbas como la de mi abuelo o Miguel Hernández, que me enseñaron que la poesía es, ante todo, un acto de amor".

El autor ha recorrido otros camposantos de la provincia, pero entiende que es en Alicante "donde cierro un ciclo y, al mismo tiempo, abro uno nuevo". De esta manera, pone fin a un año de esfuerzo, de cartas, de esperas y de confianza en que un proyecto de este calibre pudiera hacerse realidad: "Ese día no solo cumpliré un sueño personal: devolveré la poesía a su lugar de origen, para que los que duermen allí y los que escuchamos desde aquí sigamos conectados a través de la palabra".

Su poesía no busca la belleza idealizada ni las formas académicas; al contrario, es una escritura visceral, directa y cargada de imágenes contundentes que apelan a la sinceridad antes que al adorno. El poemario está atravesado por una profunda catarsis personal. Férez no escribe para complacer al lector, sino para volcar en el papel aquello que necesita decir. Se presenta como un autor autodidacta, sin formación literaria tradicional, que proviene del mundo de la música y que ha encontrado en la poesía una forma de canalizar sus inquietudes más íntimas. La oscuridad no es solo un tema en Réquiem, sino una estética vital que el propio autor ha cultivado desde su adolescencia.

Vicente Férez, el poeta de la muerte, en la sede de INFORMACIÓN / Rafa Arjones

"Será también la oportunidad de despedir a mi abuelo como se merece y rendirle homenaje, ya que él descansa en esta misma tierra que vio nacer mis versos y el pistoletazo de salida que llevará mi obra por los cementerios más emblemáticos de España como el de San Fernando de Sevilla, la Salud de Córdoba o la Almudena de Madrid, tratando de abrir una nueva dimensión poética y acercar la literatura y el arte a los camposantos", apunta el alicantino.

Contra la visión comercial

Frente a la poesía comercial o romántica, Férez propone una visión que incomoda y que remueve los miedos más primarios. Cree que el género poético ha sido desvirtuado por la búsqueda de aprobación y éxito, y critica abiertamente a quienes, según él, “prostituyen su arte” por dinero. Por eso, Réquiem no solo es una obra literaria, sino también un posicionamiento claro: el de un poeta que escribe desde la autenticidad, sin filtros ni concesiones.

Este primer libro es también su carta de presentación: una obra que desafía al lector a entrar en un espacio íntimo, oscuro y sincero, donde la muerte no es metáfora, sino un hecho inevitable que marca el tono y la intención de cada verso. Si algo queda claro tras leer Réquiem es que Vicente Férez ha venido a hacer poesía desde las entrañas, y no tiene intención de suavizar su voz para encajar.