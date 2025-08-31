Manuel Olcina: "Es tan importante difundir los guerreros de Xi’an como el Tossal de Manises"

Para los más rezagados que aún pueden verla: ¿qué cuenta Ciudades de Luz. Ákra Leuké, Lucentum, Laqant?

La exposición establece un recorrido por la historia del Tossal de Manises donde estaba radicada no solo la ciudad romana de Lucentum, que es la conocida, sino una antecesora que es Ákra Leuké (Akra Leuka), fundada por los cartagineses, por Amílcar Barca, el padre de Aníbal, del cual conocemos arqueológicamente ya bastantes elementos. Ese recorrido comienza con Ákra Leuké, sigue por la Lucentum romana, en la que se recorren los monumentos y la sociedad a través de la epigrafía (el estudio de las inscripciones), y termina en el final de Lucentum con la necrópolis islámica que radicó allí en el siglo VIII. Un recorrido de casi mil años y que resume también treinta años de investigación del museo arqueológico sobre el yacimiento del Tossal de Manises, cambiando muchísimo lo que de él se conocía hace treinta años. Prácticamente ha sido una vuelta al paradigma que se tenía.

Porque se determina que Akra Leuka estaba aquí ...

Sí, Akra Leuka estaba aquí. Las pruebas son muy abundantes. Por ejemplo, akra leuka significa cabo blanco, ¿y a qué cabo se refiere? Al Cabo de la Huerta, que los navegantes del siglo XVIII decían que se caracterizaba por sus rocas blanquecinas, blancas, que es el significado de leuké: blanco, luciente, resplandeciente. El primer nombre que tenemos de Lucentum no es Lucentum, sino Lucentia, que significa «la brillante, la resplandeciente», que recogería ese nombre anterior de leuké del griego, que en realidad no es un nombre griego, sino púnico, que se helenizaría y los romanos tomarían ese nombre helénico. Es una construcción histórica muy elaborada. Y arqueológicamente tenemos pruebas del establecimiento, de la fundación de una ciudad con elementos cartaginenses a finales del siglo III a.C., que, compaginando fuentes literarias, históricas con la arqueología, podemos decir que es la fundada por Amílcar Barca, el padre de Aníbal. Y Aníbal estuvo aquí refugiado después de una campaña muy lamentable en la que murió Amílcar Barca. De todas las propuestas que se han dado en la Península Ibérica sobre Akra Leuka, esta es la que más posibilidades tiene, la que más argumentos arqueológicos, filológicos, textuales, históricos, etc. tiene.

Manuel Olcina, director del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) / ALEX DOMíNGUEZ

Hace años que decía que Lucentum merecía una exposición. ¿Era este el momento de mostrarla?

La investigación estaba ya madura. En todo proceso de investigación se va avanzando en la consolidación de hipótesis que hay que demostrar y sustentar con datos fidedignos y rigurosos. Si esta exposición se hubiese hecho hace quince años, hubiese sido otra diferente porque no teníamos los datos de ahora. Y cuando hemos estado seguros de que podríamos ofrecer una historia coherente de principio a fin del yacimiento, bastante sólida y rigurosa -aunque quedan muchas cosas por detallar, pero el esqueleto, el entramado es muy seguro- es cuando se ha podido proponer. Por ejemplo, del tema de Akra Leuka, hasta que no hemos estado seguros de que se podía proponer eso, no se podía avanzar. Hemos ido poco a poco. En el tema de los cartagineses, al principio hablábamos de influencia, luego de participación y ahora de protagonismo. Hemos ido paso a paso para tener ya claro que los datos eran muy sólidos, muy seguros para poder plantearlos de esa manera.

El MARQ realiza muchas exposiciones internacionales. Da la sensación de que las propias tienen menos relevancia en el público que las de fuera.

Siendo muy importantes las de fuera, evidentemente, porque eso da una posición muy relevante al MARQ, el museo tiene el deber de difundir la historia y el patrimonio propio de nuestras tierras, el de Alicante y el de la Comunidad Valenciana y, como hacemos investigación, difundir nuestra investigación en exposiciones. No es una más importante que la otra, yo diría que al menos son igual de importantes. Evidentemente, siempre tendrán más tirón los guerreros de Xi’an o el Discóbolo de Mirón que una nuestra como la del Tossal de Manises porque es un tema universal frente a uno regional o nacional. Con el poder de atracción que tiene una exposición internacional, ya tiene mucha de la difusión hecha, y una exposición internacional la pueden hacer otras instituciones, pero la promoción del patrimonio propio solamente la pueden hacer los museos propios.

Y con la misma calidad.

Claro, la misma que ponemos a la exposición de los guerreros de Xi’an la ponemos en una exposición nuestra. Y el esfuerzo y el entusiasmo del equipo es igual o mayor, incluso, porque al final también estamos poniendo de relieve una actividad científica de investigación que tiene que llegar a todo el mundo. Y aportar conocimiento a la sociedad es muy importante, es muy valioso, por lo que estamos muy satisfechos de poder ofrecer exposiciones de nuestra historia y nuestro patrimonio histórico, arqueológico, cultural.

Imagen de la exposición "Ciudades de Luz" en el MARQ, que se clausura el 7 de septiembre / ALEX DOMÍNGUEZ

¿Qué les diría a los alicantinos que aún no la hayan visto?

Que la vean, porque van a descubrir una parte muy importante de su historia. Toda la historia antigua, la más lejana, anterior al establecimiento de la Edad Media, está concentrada en esta exposición. Pero no solo es una exposición que se refiere a Alicante, sino a las culturas del Mediterráneo porque aquí, dada la posición geográfica de Alicante, tenemos presencia e influencia de los griegos, los cartagineses, los romanos, del mundo islámico, es decir, el mundo antiguo mediterráneo está concentrado en un espacio como el de Alicante. Aportamos muchísimas novedades a la historia de Alicante y, además, la exposición -diseñada por Ángel Rocamora- tiene unos recursos impresionantes de inteligencia artificial, de recreación virtual, de recreaciones infográficas, de diseño, que la hacen muy atractiva, no solamente en piezas. Por ejemplo, en el caso de las inscripciones romanas que reflejan la sociedad que habitaba, estas están revividas con personajes a partir de esas inscripciones. A veces nos quedamos solamente en dar vida a los monumentos con recreaciones en 3D, pero aquí damos también vida a las personas que se ven reflejadas en las inscripciones (panaderos, magistrados, esclavos, comerciantes...). Se trata de revivir algo que hace mucho tiempo que ha desaparecido y que hemos recuperado fragmentariamente, que son los restos arqueológicos. Si no les damos vida, a veces nos quedamos muy a medias en el mensaje que queremos transmitir.

El Tossal de Manises estuvo en riesgo de desaparecer por la urbanización masiva en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué superficie tiene y cuál podría haber tenido?

Bueno, cuando se desecó la Albufereta en 1926, Alicante vio las posibilidades de expansión urbana hacia la Abufereta como una zona turística, ya se hablaba en los años 30 de potencial turístico en Alicante. Hubo un plan, el Plan Prieto, en los años 30, donde Pedro Muguruza, un arquitecto importante de la época, dejaba una reserva de toda la colina del Tossal de Maníses, absolutamente toda, hasta el mar, libre de construcciones, con construcciones alrededor muy ordenadas y una arquitectura racionalista interesante. A lo largo de los años, la presión urbanística que ha habido en ese terreno a partir de los años 50, y sobre todo 60, hizo que los siguientes planes urbanísticos fueran eliminando esa reserva de 18 hectáreas prevista en ese plan inicial de Muguruza hasta prácticamente 3 hectáreas, que es lo que queda ahora mismo. Pero es que incluso a finales de los años 60 se dio autorización a la construcción de edificios sobre el propio yacimiento, sobre la propia ciudad romana que nosotros visitamos hoy en día. Es decir, que estuvo en un tris de desaparecer y de ser borrado del mapa un yacimiento tan importante como este. Y eso fue porque la presión urbanística y turística en aquella zona fue impresionante y muy difícil de parar. Menos mal que el Ayuntamiento de Alicante hizo el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, aprobado en 1973, iniciado en 1968, declaró el Tossal de Manises, la parte superior del cerro "zona verde de uso público"... y se pudo parar, pero reducido a escasamente las hectáreas que tenemos ahora mismo. Si se hubiese mantenido el plan inicial de Muguruza a principios de los años treinta tendríamos ahora mismo un espléndido parque arqueológico que llegaría hasta el mar. Pero, bueno, la historia es así y tampoco tenemos que lamentarnos, hay que seguir adelante con lo que tenemos.

Manuel Olcina, en la exposición del MARQ / ALEX DOMíNGUEZ

Hablando de esa época, mantiene en su tesis doctoral que la arqueóloga sueca Solveig Nodstrum no se puso ante las excavadoras para evitar que entraran en el yacimiento, como se cuenta.

Sí, eso no es así realmente. Solveig Nodstrum no pudo impedir la eliminación del Tossal de Manises, no salvó el Tossal de Manises, eso es así. Me he dedicado a estudiarlo y realmente la salvación del yacimiento arqueológico no vino por ella sino por una serie de circunstancias y de personajes de Alicante, incluso de Madrid, presionando para que se compraran y se expropiaran las parcelas de los propietarios, pero eso fue a finales de los años 60, cuando Nodstrum ya no estaba por aquí, ya no estaba en estas lides del Tossal de Manises. No es la historia como la han pintado.

Había mucho de leyenda urbana...

Solveig Nodstrum era una excelente arqueóloga, una muy buena arqueóloga: excavó en La Escuera y en otros puntos de la provincia de Alicante, hizo una tesis doctoral sobre la cerámica ibérica muy importante, pero en el caso del Tossal de Manises no es exactamente así como se ha difundido. Si Solveig Nodstrum hubiese salvado el Tossal de Manises, no hubiese habido un permiso de construcción de edificios en pleno yacimiento a finales de los años 60, cuando ella misma dijo que gracias a su intervención se declaró Monumento Histórico Artístico, y eso fue en el año 61. Es decir, hay una disparidad de falta de documentación que ya está escrita, yo lo he escrito en mi tesis y está ahí toda la documentación si alguien la quiere ver (ríe).

¿Cuánto se ha excavado en el Tossal de Manises y cuánto queda por descubrir?

Si son 5 hectáreas, y 3 hectáreas aproximadamente de ciudad antigua que conserva el recinto arqueológico, excavado completamente -de arriba a abajo, en profundidad y en superficie, en metros cúbicos- una quinta parte. Y en terrenos vírgenes para excavar de cero, aproximadamente la mitad del yacimiento está sin excavar. Así que todavía hay generaciones que podrán descubrir muchísimas cosas y este yacimiento tendrá que darnos aún muchas alegrías.

¿Hay suficientes medios? ¿Se puede ir más rápido?

La arqueología no puede ir rápido. La arqueología es una técnica que necesita paciencia y metodología y mucho cuidado en extraer los datos, porque ya lo dice aquel viejo aforismo, que la arqueología era un libro que solamente se podía leer una vez. Y es verdad. Cuando uno excava, está extrayendo los datos que no se pueden reponer, no se puede experimentar como en ciencias naturales, en química o en física, que uno puede repetir un experimento. En arqueología, no. Cuando tú extraes los datos, como no los registres bien, ya has perdido toda la información necesaria. Entonces, requiere lentitud, paciencia y rigor. No se puede hacer como en las excavaciones del siglo pasado en Oriente, que había una batería de 200 peones y operarios excavando a destajo, sacando muchísimas ciudades pero, claro, la información se pierde. Y hoy en día hay que tener muchísimo más rigor.

¿Qué tiene este yacimiento que no tengan otros?

Este yacimiento concentra una historia antigua muy importante, y sobre todo, una fundación de los cartaginenses, una pequeña ciudad romana, conservada íntegra, que eso lo tienen pocos. Aquí, en Alicante, solamente está en la Alcudia y el Tossal de Manises. Y sobre todo, también, que este es un yacimiento muy cuidado, muy bien recuperado gracias al trabajo de Rafael Pérez (director del Área de Arquitectura de la Diputación de Alicante), muy bien conservado y de una pulcritud excepcional, que da gusto pasearse por el yacimiento viendo cómo era una ciudad antigua. Además del valor histórico, hay respeto al bien arqueológico, de conservación, de musealización y de mantenimiento que lo hace excepcional en el panorama arqueológico español.