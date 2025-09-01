Black Label Society se suma al 20 aniversario de Leyendas del Rock
La banda californiana es la última novedad del cartel que la organización prepara para 2026, que ya cuenta con Helloween, In Flames o Sepultura
La banda de rock sureño y heavy metal Black Label Society, fundada en 1998 en California (EE UU) por el guitarrista Zakk Wylde, no faltará en el próximo Leyendas del Rock 2026, que prepara un gran cartel para celebrar por todo lo alto los veinte años del festival de Villena, que se desarrollará del 5 al 8 de agosto del próximo año.
El mastodóntico Zakk Wylde es una institución en el mundo del rock. Apadrinado por el recientemenet fallecido Ozzy Osbourne en la época de No Rest For The Wicked, Zakk desarrolló una gran carrera junto al madman, además de derrochar talento con sus Pride & Glory, los propios Black Label Society, su banda de cabecera, o su más reciente participación en la resurreción de Pantera, manteniendo vivo el legado de su amigo Dime Darrell.
Un cartel con abundantes nombres
Black Label Society es la última novedad de un cartel que ya cuenta con Helloween -celebrando su 40º aniversario-, In Flames -actuación exclusiva en festivales en España-, Slaughter To Prevail -también en exclusiva en festivales en España-, Savatage -exclusiva en España-, Sepultura –en exclusiva y show de despedida en España-, Godsmack -en su primera vez en España-, WarCry, Heaven Shall Burn, Nothing More, Deicide, Mushroomhead, Eihwar, Dark Tranquillity, Of Mice & Men... entre otros muchos.
Después de vender los 5.000 abonos Early Bird durante la celebración de Leyendas 2025 y despachar más de 3.000 abonos en el primer dia de venta online, algunos productos van camino de agotarse, como la piscina Leyendas, según indica la organización. Más información en este enlace.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prepárate: a partir del lunes empiezan a llegar los recibos del nuevo “tasazo” de la basura en Alicante
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Las «doblás» atacan de nuevo en las playas de Torrevieja
- Estos son los seis nuevos radares que ultima la DGT en la provincia de Alicante
- El secreto de los radares del túnel de Sant Joan que toca el bolsillo
- La jueza archiva la investigación por las obras en el antiguo parque de bomberos de Séneca
- El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
- Fede Fuster (Hosbec): «Estamos haciendo un ridículo monumental con el transporte en el aeropuerto de Alicante»