Black Label Society se suma al 20 aniversario de Leyendas del Rock

La banda de rock sureño y heavy metal Black Label Society, fundada en 1998 en California (EE UU) por el guitarrista Zakk Wylde, no faltará en el próximo Leyendas del Rock 2026, que prepara un gran cartel para celebrar por todo lo alto los veinte años del festival de Villena, que se desarrollará del 5 al 8 de agosto del próximo año.

El mastodóntico Zakk Wylde es una institución en el mundo del rock. Apadrinado por el recientemenet fallecido Ozzy Osbourne en la época de No Rest For The Wicked, Zakk desarrolló una gran carrera junto al madman, además de derrochar talento con sus Pride & Glory, los propios Black Label Society, su banda de cabecera, o su más reciente participación en la resurreción de Pantera, manteniendo vivo el legado de su amigo Dime Darrell.

Black Label Society, confirmado en Leyendas de 2026 / INFORMACIÓN

Un cartel con abundantes nombres

Black Label Society es la última novedad de un cartel que ya cuenta con Helloween -celebrando su 40º aniversario-, In Flames -actuación exclusiva en festivales en España-, Slaughter To Prevail -también en exclusiva en festivales en España-, Savatage -exclusiva en España-, Sepultura –en exclusiva y show de despedida en España-, Godsmack -en su primera vez en España-, WarCry, Heaven Shall Burn, Nothing More, Deicide, Mushroomhead, Eihwar, Dark Tranquillity, Of Mice & Men... entre otros muchos.

Después de vender los 5.000 abonos Early Bird durante la celebración de Leyendas 2025 y despachar más de 3.000 abonos en el primer dia de venta online, algunos productos van camino de agotarse, como la piscina Leyendas, según indica la organización. Más información en este enlace.