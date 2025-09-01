El certamen "Miradas" abre el plazo de inscripción

El Certamen de Pintura Miradas 2026 que organiza la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera ha abierto el plazo de inscripción de obras. Los artistas tienen , desde hoy y hasta el 14 de septiembre de 2025, ambos inclusive, para presentar propuestas que sensibilicen a la sociedad sobre la importancia de la salud visual y la prevención de la ceguera.

Con el lema Una mirada, una emoción, esta nueva convocatoria del XIV Certamen Nacional y el XI Certamen Internacional de Pintura Miradas se celebrará coincidiendo con el 30º aniversario de la Fundación Jorge Alió en 2026.

"Podrán participar en este proyecto cultural, social y educativo todos los creadores a título individual, españoles o extranjeros, mayores de edad y residentes en España que presenten una obra original que no haya sido premiada en otro certamen”, indica María López Iglesias, presidenta ejecutiva de la Fundación Jorge Alió y directora del certamen.

Detalles de las bases

La inscripción se realizará exclusivamente a través de la web fundacionalio.com, donde se pueden consultar las bases, y los participantes tienen libertad para elegir la técnica, usando las formas, colores y percepciones que consideren. El tamaño mínimo de la obra será de 50x50 cm y el máximo de 150x150 cm, teniendo que estar montadas sobre bastidor o soporte rígido.

El certamen distribuye 10.000 euros en premios, distribuidos en siete categorías. Las obras que resulten premiadas y seleccionadas se expondrán en una muestra que se realizará en la sala de exposiciones de la Lonja del Pescado de Alicante entre el 12 de marzo y el 10 de mayo de 2026, comisariada por Juana María Balsalobre. Además, se editará un catálogo en el que se recogerán todas las creaciones expuestas para dar mayor difusión.

Premios destacados

En cuanto a los galardones, cabe destacar el Premio Miradas 2026 de 4.000 euros, que se otorgará a la mejor obra artística que evoque la importancia de la visión o percepción visual. Asimismo, el Premio Fundación Jorge Alió, que en 2026 cumplirá 30 años, está dotado con 3.000 euros y lo ganará la pieza que mejor exalte los valores humanos en la prevención de la ceguera y enfermedades oculares.

María López Iglesias y Jorge Alió / INFORMACIÓN

Por su parte, los estudiantes de Bellas Artes de facultades, academias, escuelas de enseñanza artística y egresados menores de 30 años podrán optar al Premio al Mejor Artista Emergente de 1.500 euros. Además, aquellas personas con discapacidad intelectual, sensorial y física, acreditada mediante pertinente certificación, podrán lograr el Premio al Mejor Artista con Diversidad Funcional dotado con 1.500 euros.

El jurado, compuesto por personas de gran prestigio de la cultura, crítica y arte, así como representantes de la Fundación Jorge Alió, también entregará una Mención Honorífica a la Mejor Composición y una Mención Honorífica a la Técnica más Original. Estas distinciones llevan implícitas un bono regalo de material de bellas artes. Además, el Premio de Honor a la Mejor Trayectoria Profesional y Artística, que aunque está fuera de concurso tiene aparejado un importante premio en metálico, servirá para reconocer la brillante y dilatada carrera de un gran artista a criterio de la organización.

De todas las obras seleccionadas y no premiadas en el XIV Certamen Nacional de Pintura Miradas, la Fundación Jorge Alió inscribirá las tres propuestas del jurado al XI Certamen Internacional Miradas, en el que comparecerán los países participantes en Miradas 2026. El ganador del premio de 4.000 dólares será anunciado en el Congreso Anual de la Academia Americana de Oftalmología (AAO) en Nueva Orleans, en octubre de 2026.

La Fundación Jorge Alió, institución privada no lucrativa creada en 1996 por el Profesor Jorge Alió, actúa en otros ámbitos nacionales e internacionales: asistencia sanitaria, docencia y formación, I+D+i, cultura y voluntariado. Su misión es promover el cuidado de la visión y prevenir la ceguera, especialmente entre colectivos desfavorecidos, contribuyendo al bienestar y mejora de la calidad de vida de la sociedad.